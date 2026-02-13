Sevgililer Günü Harcamaları Rekor Kıracak

ABD'de 14 Şubat Sevgililer Günü için yapılacak harcamaların bu yıl 29,1 milyar dolarla rekor seviyeye çıkması beklenirken, şekerlemenin en çok tercih edilen hediyeler arasında yer alacağı öngörülüyor.

Sevgililer Günü, ABD'de sadece romantik bir gün olmaktan ziyade aynı zamanda ülke ekonomisinde perakende harcamalar ve tüketici güveni açısından önemli bir barometre görevi görüyor.

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği'nin (NRF) 7 bin 791 kişinin katılımıyla yaptığı anket sonuçları, Amerikalı tüketicilerin yüzde 55'inin Sevgililer Günü'nü kutlamayı planladığını ortaya koyuyor.

AA muhabirinin NRF verilerinden derlediği bilgilere göre, ABD'de Sevgililer Günü için tüketicilerin bu yıl yapacağı harcamaların 29,1 milyar dolara çıkarak rekor seviyeye ulaşması bekleniyor.

Bu rakam, 14 Şubat için geçen yıl yapılan 27,5 milyar dolarlık harcama tutarını geride bırakıyor. Sevgililer Günü için yapılan harcamaların 2021'den bu yana genel olarak yükseliş eğiliminde olduğu görülürken, 2024'te yapılan harcama tutarının 25,8 milyar dolar, 2023'te 25,9 milyar dolar, 2022'de 23,9 milyar dolar ve 2021'de 21,8 milyar doları bulduğu kayıtlarda yer alıyor.

Kişi başı 200 dolara yakın bütçe ayrılması bekleniyor

Sevgililer Günü'nü kutlamayı planlayanlar kişi başı ortalama 199,78 dolar bütçe ayırmayı planlıyor. Bu tutarın geçen yılki 188,81 dolarlık harcama düzeyinin üzerinde olduğu, 2020'deki 196,31 dolarlık rekor seviyeyi de aştığı görülüyor.

ABD'de Sevgililer Günü'nü kutlayacakların çoğu bu harcamaları sevgilileri için yapsa da çocuklar, ebeveynler veya kardeşler gibi diğer aile üyeleri için de hediye almayı planlıyor.

Ayrıca tüketicilerin üçte biri arkadaşları için, bazıları çocuklarının sınıf arkadaşları ve öğretmenleri için, bir kısmı ise evcil hayvanları için Sevgililer Günü hediyesi almayı düşünüyor.

En popüler hediye şekerleme

ABD'de Sevgililer Günü'nde şekerleme en çok alınması planlanan hediyeler arasında öne çıkıyor. Tüketicilerin yüzde 56'sı bu günde sevdiklerine şekerleme almayı planlıyor.

Çiçek, kartlar ve takı da Sevgililer Günü'nde tercih edilen diğer popüler hediyeler arasında yer alıyor.

Tüketicilerin en fazla harcamayı hediye takılara yapması bekleniyor. Takılar için yapılacak toplam harcamanın 7 milyar doları bulması öngörülüyor.

Sevgililer Günü'nde dışarıda akşam yemeği için 6,3 milyar dolar ve çiçek için 3,1 milyar dolar harcanması tahmin ediliyor.

Sevgililer Günü bu yıl daha pahalı olacak

Tüketiciler Sevgililer Günü'nde şekerlemeler, çiçekler ve akşam yemekleri ile sevdiklerini şımartmaya hazırlanırken, alınacak hediyelerin geçen yıla kıyasla daha maliyetli olması bekleniyor.

ABD merkezli düşünce kuruluşu The Century Foundation ve Groundwork Collaborative'in analizine göre, Amerikalılar bu yıl Sevgililer Günü'nü nasıl kutlamayı planlarsa planlasın daha yüksek fiyatlarla karşılaşacak.

Analize göre klasik Sevgililer Günü hediyelerinin fiyatı geçen yıla kıyasla ortalama yüzde 15,3 arttı. Dışarıda kutlama yapmayı planlayan çiftler için restoran fiyatlarındaki artış dikkat çekerken, Aralık 2025'e ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri son bir yılda dışarıda yemek yemenin maliyetinin evde yemekten neredeyse iki kat hızla yükseldiğini gösteriyor.

Tarifeler ithal çiçek ve çikolataların fiyatlarını artırıyor

Çiçek fiyatlarında da artış görülürken, gül buketinin fiyatının bu yıl yüzde 16'dan fazla arttığı hesaplanıyor.

ABD'de satılan çiçeklerin büyük bölümünün ithal edilmesi de maliyetlerin yükselmesinde etkili oluyor. Uygulanan tarifeler ve artan ithalat maliyetleri ABD'nin başlıca tedarikçilerinden gelen çiçeklerde fiyat baskısını artırıyor.

Uluslararası Taze Ürünler Derneği'nin Çiçek Sektörü Trendleri Raporu'na göre, ABD kesme çiçeklerin yüzde 80'inden fazlasını, ağırlıklı olarak Kolombiya, Ekvador, Kanada ve Hollanda'dan ithal ediyor.

ABD'de Sevgililer Günü'nün vazgeçilmezlerinden çikolata fiyatlarındaki artış da dikkati çekiyor. Fiyat artışlarının önemli bir bölümünün yükselen tarifelerden ve tedarik zincirindeki sıkıntılardan kaynaklandığı belirtiliyor.

Artan kakao fiyatları ve ithalat maliyetleri üretici ve perakendecileri fiyat artışına gitmeye zorluyor.

Progressive Policy Institute tarafından yayımlanan bir analiz, bu yıl Sevgililer Günü için kutu çikolata fiyatlarının ortalama yüzde 11,8 arttığına işaret ediyor.