Sevgililer Günü Harcamaları Rekor Kıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Sevgililer Günü Harcamaları Rekor Kıracak

13.02.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de Sevgililer Günü için harcamaların 29,1 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

ABD'de 14 Şubat Sevgililer Günü için yapılacak harcamaların bu yıl 29,1 milyar dolarla rekor seviyeye çıkması beklenirken, şekerlemenin en çok tercih edilen hediyeler arasında yer alacağı öngörülüyor.

Sevgililer Günü, ABD'de sadece romantik bir gün olmaktan ziyade aynı zamanda ülke ekonomisinde perakende harcamalar ve tüketici güveni açısından önemli bir barometre görevi görüyor.

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği'nin (NRF) 7 bin 791 kişinin katılımıyla yaptığı anket sonuçları, Amerikalı tüketicilerin yüzde 55'inin Sevgililer Günü'nü kutlamayı planladığını ortaya koyuyor.

AA muhabirinin NRF verilerinden derlediği bilgilere göre, ABD'de Sevgililer Günü için tüketicilerin bu yıl yapacağı harcamaların 29,1 milyar dolara çıkarak rekor seviyeye ulaşması bekleniyor.

Bu rakam, 14 Şubat için geçen yıl yapılan 27,5 milyar dolarlık harcama tutarını geride bırakıyor. Sevgililer Günü için yapılan harcamaların 2021'den bu yana genel olarak yükseliş eğiliminde olduğu görülürken, 2024'te yapılan harcama tutarının 25,8 milyar dolar, 2023'te 25,9 milyar dolar, 2022'de 23,9 milyar dolar ve 2021'de 21,8 milyar doları bulduğu kayıtlarda yer alıyor.

Kişi başı 200 dolara yakın bütçe ayrılması bekleniyor

Sevgililer Günü'nü kutlamayı planlayanlar kişi başı ortalama 199,78 dolar bütçe ayırmayı planlıyor. Bu tutarın geçen yılki 188,81 dolarlık harcama düzeyinin üzerinde olduğu, 2020'deki 196,31 dolarlık rekor seviyeyi de aştığı görülüyor.

ABD'de Sevgililer Günü'nü kutlayacakların çoğu bu harcamaları sevgilileri için yapsa da çocuklar, ebeveynler veya kardeşler gibi diğer aile üyeleri için de hediye almayı planlıyor.

Ayrıca tüketicilerin üçte biri arkadaşları için, bazıları çocuklarının sınıf arkadaşları ve öğretmenleri için, bir kısmı ise evcil hayvanları için Sevgililer Günü hediyesi almayı düşünüyor.

En popüler hediye şekerleme

ABD'de Sevgililer Günü'nde şekerleme en çok alınması planlanan hediyeler arasında öne çıkıyor. Tüketicilerin yüzde 56'sı bu günde sevdiklerine şekerleme almayı planlıyor.

Çiçek, kartlar ve takı da Sevgililer Günü'nde tercih edilen diğer popüler hediyeler arasında yer alıyor.

Tüketicilerin en fazla harcamayı hediye takılara yapması bekleniyor. Takılar için yapılacak toplam harcamanın 7 milyar doları bulması öngörülüyor.

Sevgililer Günü'nde dışarıda akşam yemeği için 6,3 milyar dolar ve çiçek için 3,1 milyar dolar harcanması tahmin ediliyor.

Sevgililer Günü bu yıl daha pahalı olacak

Tüketiciler Sevgililer Günü'nde şekerlemeler, çiçekler ve akşam yemekleri ile sevdiklerini şımartmaya hazırlanırken, alınacak hediyelerin geçen yıla kıyasla daha maliyetli olması bekleniyor.

ABD merkezli düşünce kuruluşu The Century Foundation ve Groundwork Collaborative'in analizine göre, Amerikalılar bu yıl Sevgililer Günü'nü nasıl kutlamayı planlarsa planlasın daha yüksek fiyatlarla karşılaşacak.

Analize göre klasik Sevgililer Günü hediyelerinin fiyatı geçen yıla kıyasla ortalama yüzde 15,3 arttı. Dışarıda kutlama yapmayı planlayan çiftler için restoran fiyatlarındaki artış dikkat çekerken, Aralık 2025'e ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri son bir yılda dışarıda yemek yemenin maliyetinin evde yemekten neredeyse iki kat hızla yükseldiğini gösteriyor.

Tarifeler ithal çiçek ve çikolataların fiyatlarını artırıyor

Çiçek fiyatlarında da artış görülürken, gül buketinin fiyatının bu yıl yüzde 16'dan fazla arttığı hesaplanıyor.

ABD'de satılan çiçeklerin büyük bölümünün ithal edilmesi de maliyetlerin yükselmesinde etkili oluyor. Uygulanan tarifeler ve artan ithalat maliyetleri ABD'nin başlıca tedarikçilerinden gelen çiçeklerde fiyat baskısını artırıyor.

Uluslararası Taze Ürünler Derneği'nin Çiçek Sektörü Trendleri Raporu'na göre, ABD kesme çiçeklerin yüzde 80'inden fazlasını, ağırlıklı olarak Kolombiya, Ekvador, Kanada ve Hollanda'dan ithal ediyor.

ABD'de Sevgililer Günü'nün vazgeçilmezlerinden çikolata fiyatlarındaki artış da dikkati çekiyor. Fiyat artışlarının önemli bir bölümünün yükselen tarifelerden ve tedarik zincirindeki sıkıntılardan kaynaklandığı belirtiliyor.

Artan kakao fiyatları ve ithalat maliyetleri üretici ve perakendecileri fiyat artışına gitmeye zorluyor.

Progressive Policy Institute tarafından yayımlanan bir analiz, bu yıl Sevgililer Günü için kutu çikolata fiyatlarının ortalama yüzde 11,8 arttığına işaret ediyor.

Kaynak: AA

Sevgililer Günü, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sevgililer Günü Harcamaları Rekor Kıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Cankan’dan hayranlarını üzen haber Cankan'dan hayranlarını üzen haber
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz’in kazancı dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Köyü ayağa kaldıran cinayet 17 yaşında katil oldu Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen Miçotakis’in hareketi basın toplantısına damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
Sapık antrenörün cezası belli oldu Çocuğu uyurken bile istismar etmiş Sapık antrenörün cezası belli oldu! Çocuğu uyurken bile istismar etmiş

11:43
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
11:11
Galatasaray’ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı
Galatasaray'ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı
10:53
Galatasaray’ın gol kralı sözleşmeyi reddetti Takımdan ayrılacak
Galatasaray'ın gol kralı sözleşmeyi reddetti! Takımdan ayrılacak
10:48
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
10:32
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik CHP’li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var
10:25
Tepki yağıyor Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar
Tepki yağıyor! Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar
09:46
OnlyFans operasyonu 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu
OnlyFans operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu
09:21
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
08:17
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 11:47:44. #7.11#
SON DAKİKA: Sevgililer Günü Harcamaları Rekor Kıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.