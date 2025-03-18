SGK'dan köklü değişiklik! Haksız yere işten çıkarılanlar da artık işsizlik maaşı alabilecek - Son Dakika
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Ekonomi

SGK'dan köklü değişiklik! Haksız yere işten çıkarılanlar da artık işsizlik maaşı alabilecek

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SGK, haksız yere işten çıkarılan kişilerin işsizlik maaşı almasını kolaylaştıran bir karar aldı. Artık arabuluculuk tutanağı veya mahkeme kararı ile işten çıkarılma kodu değiştirilebilecek. Bu durum, işten çıkarılma sebebinin yeni işe girişte engel teşkil etmemesini sağlayacak.

18.03.2025 10:03
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SGK, haksız yere işten çıkarılan kişilerin işsizlik maaşı almasını daha kolay hale getirdi. Artık arabuluculuk tutanağı veya mahkeme kararı ile işten çıkarılma kodu değiştirilebilecek. Böylece haksız yere işten çıkarılan kişilerin işsizlik maaşı almasını daha kolay hale gelecek ve işten çıkarılma sebebiniz, işe girişte engel teşkil etmeyecek şekilde değiştirilebilecek.

SGK UYGULAMAYI DEĞİŞTİRDİ

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"İşsizlik maaşı alabilir ve işe girmeniz kolaylaşmış olabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu işsizlik sigortası uygulamasında değişiklik yaptı. Artık işten çıkarılma sebebiniz, işe girişte engel teşkil etmeyecek şekilde değiştirilebilecek. Önceden işten çıkarıldığınızda, özellikle haksız bir şekilde işten çıkarılmışsanız, İş Kanunu'nun 25. maddesine göre "ahlak ve kurallara uymayan haller" nedeniyle işsizlik maaşı alamıyordunuz. Bu durum, iş arama sürecinizde de sizi olumsuz etkiliyordu. Ancak artık bu uygulama değişti.

İŞÇİLERİN LEHİNE KARAR VERİLDİ

Haksız işten çıkarılma nedeniyle pek çok işçi mahkemeye başvurmuştu. Başlangıçta mahkemeler bu durumu tereddütle karşılasa da sonrasında işçilerin lehine kararlar verildi. Mahkemelerin işçilerin yararına karar vermesinin ardından SGK, işten ayrılma nedeni ile ilgili uygulamasında değişikliğe gitmeye karar verdi.

İŞTEN ÇIKARILMA KODU DEĞİŞEBİLECEK

Bu değişikliğe göre, işvereniniz sizi haksız bir şekilde işten çıkarmışsa ve arabulucu ya da mahkeme yoluyla işverenle anlaşarak kıdem tazminatı veya ihbar tazminatı almışsanız, arabuluculuk tutanağını SGK'ya sunarak işten çıkarılma kodunuzun değişmesini sağlayabilirsiniz. Bu durum, işten çıkarılma nedeniyle işsizlik maaşı alamayan ve yeni iş başvurularında zorlanan çalışanlar için önemli bir fırsat. Artık, arabuluculuk tutanağı veya mahkeme kararı ile işten çıkarılma kodu değiştirilebilir. İster işvereniniz gidip, ister siz gidip bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ne kadar zaman geçmiş olursa olsun, mahkeme kararı ile kıdem tazminatı veya ihbar tazminatı almanız durumunda işten çıkarılma kodu değiştirilerek işsizlik maaşı almanız sağlanabilir. Bu değişiklik, işsizlik maaşı şartlarını sağlamış olmasına rağmen alamayan çalışanlar için önemli bir adım oldu. Tüm çalışanlara hayırlı olsun."

SGK\'dan köklü değişiklik! Haksız yere işten çıkarılanlar da artık işsizlik maaşı alabilecek

İşsizlik maaşı, İş Dünyası, 3-sayfa, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SGK'dan köklü değişiklik! Haksız yere işten çıkarılanlar da artık işsizlik maaşı alabilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Doğan:
    çalışanlar için değişen bir şey yok yine arabulucu mahkeme kolidorları yıllarca hakklı oldugunu kanıtlamaya çalışacak.bir de patron iktidar yanlısı ise sürekli ertelenecek dava dosyaları işten çıkarılan ölünceye kadar sürer 2 0 Yanıtla
  • Ömer GNC:
    emekliye gelince para yok diyen kurum her gün saçmalayıp para ödemek için yeni yöntem icat ediyor bu gidişle herkese sadaka diye vatandaşlık parası verecekler 0 0 Yanıtla
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