Üye Girişi
Sıcak su ile yıllık bin 200 ton domates üretiliyor - Son Dakika

Sıcak su ile yıllık bin 200 ton domates üretiliyor

25.09.2021 10:53
Sıcak su ile yıllık bin 200 ton domates üretiliyor, System.String[]

Eskişehir'de yıllık bin 200 ton kapasiteyle domates üretimi yapılan bir serada, jeotermal su kaynağından ürünlere verilen sıcak su sayesinde hem domateslerin gerekli sıcaklıkta kalması sağlanıyor, hem de verim artırılıyor.

Eskişehir'de yıllık bin 200 ton kapasiteyle domates üretimi yapılan bir serada, jeotermal su kaynağından ürünlere verilen sıcak su sayesinde hem domateslerin gerekli sıcaklıkta kalması sağlanıyor, hem de verim artırılıyor.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde jeotermal su kaynağı kullanılarak üretim yapılan bir serada, yıllık ortalama 60 bin fide ile bin 200 ton domates yetiştiriliyor. Özellikle kış aylarında hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesine rağmen, sıcak su sayesinde yılın her döneminde farklı çeşitlerde domates üretilebiliyor. Seranın iç sıcaklığı sabit 27 derecede tutulurken, jeotermal su kaynağından verilen sıcak su ise 55 dereceye ulaşıyor. Üretim yaptıkları serada genellikle Avrupa ülkelerinde tercih edilen topraksız tarım faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Ziraat Mühendisi Yasin Sarıkoç, jeotermal su kaynağı sayesinde ısıtma maliyetini azalttıklarını belirtiyor.

"Öncelikle ısıtma maliyeti olarak daha avantajlı oluyor"

Jeotermal su kaynağı sayesinde daha verimli ve ekonomik üretim yapıldığını ifade eden Ziraat Mühendisi Sarıkoç, "Bu serada son yıllarda ülkemize gelen ve Avrupa'da revaçta olan topraksız tarımı gerçekleştiriyoruz. Bu üretim şeklinde jeotermal kaynak sularını kullanarak ısıtma sağladığımız seralarda domates yetiştiriciliği yapıyoruz. Öncelikle ısıtma maliyeti olarak daha avantajlı oluyor. Geri dönüştürülebilir bir kaynak. Ülkemizde daha çok Eskişehir ve çevresinde bulunduğu için bu bölgelerde domates tarımında veya topraksız tarımda ısıtma amacıyla kullanılıyor. Bu sıcak sular tamamen otomasyona bağlı olduğu için bitkiyi istediğimiz sıcaklıkta, istediğimiz kadar tutabiliyoruz. Yani bitkinin istediği sıcaklığa daha kısa sürede ulaşmamızı sağlıyor. Daha ekonomik ve verimli üretim yapmamızı sağlıyor" şeklinde konuştu.

"Genel olarak jeotermal suyla tam otomasyon sera sistemlerinde de farklı çeşit sebzeler yetiştirilebilmektedir"

Oluşturulan şartlar sayesinde farklı sebzelerin de yetiştirilebileceğinin altını çizen Sarıkoç, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yıllık ortalama 50-60 bin fide ile 1 senede bin 200 ton üretim yapılabiliyor. Şu anda bu serada pembe domates çeşidi üretiliyor ama bu şartlar; kırmızı salkım domates, tekli domates, biber ve salatalığa da uygun. Biz şu anda pembe domates olarak yapıyoruz. Genel olarak jeotermal suyla tam otomasyon sera sistemlerinde de farklı çeşit sebzeler yetiştirilebilmektedir." - ESKİŞEHİR

Sıcak su ile yıllık bin 200 ton domates üretiliyor
Sıcak su ile yıllık bin 200 ton domates üretiliyor
Sıcak su ile yıllık bin 200 ton domates üretiliyor
Sıcak su ile yıllık bin 200 ton domates üretiliyor
Sıcak su ile yıllık bin 200 ton domates üretiliyor
Sıcak su ile yıllık bin 200 ton domates üretiliyor
Sıcak su ile yıllık bin 200 ton domates üretiliyor
Sıcak su ile yıllık bin 200 ton domates üretiliyor
Sıcak su ile yıllık bin 200 ton domates üretiliyor
Sıcak su ile yıllık bin 200 ton domates üretiliyor
Sıcak su ile yıllık bin 200 ton domates üretiliyor

Ziraat Mühendisi, Eskişehir, Jeotermal, Domates, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sıcak su ile yıllık bin 200 ton domates üretiliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karnından basket topu büyüklüğünde 7.5 kilo tümör çıkarıldı 11:31 Karnından basket topu büyüklüğünde 7.5 kilo tümör çıkarıldı 5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti 11:27 5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti BM zirvesinde boş salona hitap eden Barbados Başbakanı tepki gösterdi: Sözlerimizin bir değeri olmalı 10:51 BM zirvesinde boş salona hitap eden Barbados Başbakanı tepki gösterdi: Sözlerimizin bir değeri olmalı
Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, 10:47 Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli Sokak ortasında iki erkek çocuğunu taciz eden adam kendini böyle savundu: Onlara lahmacun verdim 10:13 Sokak ortasında iki erkek çocuğunu taciz eden adam kendini böyle savundu: Onlara lahmacun verdim Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti 10:09 Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti
ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi 09:07 ABD'de PKK'ya bütçe desteği sağlamasına imkan veren yasa tasarısı kabul edildi Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması! Yeşil ışık yaktı 08:54 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması! Yeşil ışık yaktı

Son Dakika Haberleri
11:26 5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, nasıl kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti
10:52 ''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi
10:50 BM zirvesinde boş salona hitap eden Barbados Başbakanı tepki gösterdi: Sözlerimizin bir değeri olmalı
10:49 Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı
10:46 Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli
10:44 Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi
10:12 Sokak ortasında iki erkek çocuğunu taciz eden adam kendini böyle savundu: Onlara lahmacun verdim
10:11 Oğluna işitme cihazı almak isteyen çaresiz baba, sosyal medya dolandırıcılarına yem oldu: Çaresisiz
10:09 Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu
10:08 Dehşete düşüren olay! Ameliyat sırasında yanlışlıkla toplardamarını kestiği kadına böbreğini bağışlayıp intihar etti
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı         
11:32
2019 yılında alışverişe çıkan Cumhurbaşkanı'nın alışveriş sepeti şimdi ne kadar zamlandı? 2019 yılında alışverişe çıkan Cumhurbaşkanı'nın alışveriş sepeti şimdi ne kadar zamlandı?         
11:28
''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi ''Tapulu arazim'' diyerek ördüğü çivili duvarla sokağı tamamen kapattı! Komşuları tepkili: Şok olduk, Berlin Duvarı gibi         
10:53
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi Son Dakika: 5 büyük zincir markette fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi         
10:45
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Siville evlenecek Prenses Mako, Japon kraliyet ailesinden ayrılan kadınlara verilen toplu parayı almayacak Siville evlenecek Prenses Mako, Japon kraliyet ailesinden ayrılan kadınlara verilen toplu parayı almayacak         
07:42
Arka Sokaklar dizisindeki aşı sahnesi tepki çekti, kısa sürede binlerce tweet atıldı Arka Sokaklar dizisindeki aşı sahnesi tepki çekti, kısa sürede binlerce tweet atıldı         
00:43
Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti Arkadaşlarını etkilemek için ağzına yılan sokan adam feci şekilde hayatını kaybetti         
21:30
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den şaşırtan aldatma itirafı         
19:40
Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler Çok Güzel Hareketler 2'den sürpriz aşk çıktı! Resmen ilan ettiler         
18:54
Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı Hande Erçel'in yıllar önceki estetiksiz hali görenleri şaşırttı         
18:20
15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı         
17:13
Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor         
15:56
Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu         
14:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 11:34:47. #1.11#
SON DAKİKA: Sıcak su ile yıllık bin 200 ton domates üretiliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement