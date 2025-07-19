Siirt Peynirine Yoğun İlgi

Siirt'te peynir sezonunda hem üretimde hem de talepte artış yaşanıyor. Özellikle Siirt'in yüksek kesimli yaylalarında elde edilen doğal sütle yapılan geleneksel peynirler, başta İstanbul, İzmir ve Adana olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından yoğun ilgi görüyor.

Siirt peyniri, salamura veya otlu olarak hazırlanıyor. Peynirler, doğal yapısını koruyacak şekilde küplere veya bidonlara basılarak salamura ediliyor ve serin ortamlarda kış aylarında tüketilmek üzere muhafaza ediliyor. Üreticiler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin birçok ilinden sipariş aldıklarını belirtti. Peynir satıcısı İdris Baykan, peynirlerin 1-2 gün kurutulduğunu, ardından soğuk hava depolarında saklandığını belirtti. Baykan, "İlkbaharda peynir sezonu başlar, sonbahara kadar devam eder. Peynirimiz Hakkari, Pervari ve Herekol yaylalarından geliyor. Genellikle bölgedeki halk tarafından tüketiliyor. Ancak Adana, Mersin, İstanbul ve İzmir gibi metropol şehirlerden de yoğun talep var" dedi.

Baykan, Siirt peynirinin kalitesine de dikkat çekerek, "Türkiye'nin en güzel peynirlerinden biri Siirt'tedir. Buradaki kalite bambaşkadır. Kilosu 200 ile 250 lira arasındadır" diye konuştu.

Müşteri Ahmet Öner ise "50 kilo aldım ama 500 kiloya yakındır alıyorum. Her sene alıyorum. Bursa'ya gönderiyorum, Türkiye'nin birçok iline gönderiyoruz. Peynirin tadı çok güzel" şeklinde konuştu. - SİİRT