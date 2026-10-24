Sındırgı\'da ceviz üreticisi bu yıl yüksek rekolteyle yüz güldürdü

Sındırgı'da ceviz üreticisi bu yıl yüksek rekolteyle yüz güldürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sındırgı'da sonbaharla birlikte ceviz hasadı yoğunlaşırken, bu yıl rekoltenin yüksek olması üreticileri memnun etti. Bahçelerden toplanan cevizler yeşil kabuklarından ayrılarak kurutulmak üzere hazırlanıyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ceviz hasadı devam ederken, bu yıl rekoltenin yüksek olması üreticileri sevindirdi.
Sındırgı'da sonbaharla birlikte ceviz bahçelerinde hasat mesaisi yoğunlaştı. Yıl boyunca emek vererek yetiştirdikleri cevizleri toplamaya başlayan üreticiler, bu yıl verimin yüksek olmasından memnuniyet duyuyor. Ağaçlardan toplanan cevizler, yeşil kabuklarından ayrılarak kurutulmak üzere hazırlanıyor.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?