Sındırgı'nın adı jeotermalle üretilen sağlıklı gıda ile duyulacak - Son Dakika

Sındırgı'nın adı jeotermalle üretilen sağlıklı gıda ile duyulacak

BALIKESİR Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Jeotermal Sebze ve Meyve Kurutma Tesisinde kurutulan doğal meyveler, 'Balkuru' markası raflarda yerini almaya başladı. Balıkesir, Kuşadası, İzmir, Bursa gibi illerde ve ilçe genelinde marketlerde yerini alan ürünler, önümüzdeki günlerde Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aracılığı ile Türkiye'nin her yerine ulaşacak. Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Nijerya'dan gelecek muzların kurutularak Amerika'ya satışı ile görüşmelerin sürdüğünü de açıkladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yapımı tamamlanarak faaliyete geçen Balkuru Sebze ve Meyve Kurutma tesisinde ürünler jeotermal enerji ile kurutularak yurt içi ve yurt dışına pazarlanacak. Sebze ve meyveler raf ömrü uzun, daha kıymetli hale getirilerek, istihdama, tarıma, milli ekonomiye katkı sağlayacak.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş " Doğal Şehir Sındırgı'da Jeotermal kaynaklar çok önde bir kavram. Jeotermali tarım ürünlerini kurutmada kullandığımız Balkuru fabrikası artık faaliyette. Ürettiğimiz ürünler doğal bir ürün olması hiçbir katkı maddesi sunulmaması ve insanların doğal gıdalara olan ihtiyaçları doğrultusunda çokça talep görüyor ve bizlerde bunu seçkin marketlerde yol boyu üstündeki benzinliklerde ve burada vatandaşımızın kolaylıkla ulaşabileceği farklı alanlarda raflarda yerini alması için gayret ediyoruz. Bugün Kuşadası' ndan Ankara'ya ve Bursa'ya İstanbul'a farklı mecralarda tüketicilerin hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Bu Çıtırlar özellikle çocukların yiyebileceği işler ve onları farklı yağlı ve bünyemize zararlı olan gıdalar ile beslemek yerine hiçbir katkısı olmayan ve tamamen dalındaki meyvenin kurutulmuş hali yani mevsimindeki meyvenin en çıtır haliyle beraber yemesi keyifli, zevkli bu ürünleri İnşallah bütün Türkiye' de raflarda çok yakında görme imkanınız olacak. En doğalından bi dünya tat Jeotermal ile meyve kuruları artık raflarda alın, tadın ve çiftçimize katkınız olsun" dedi.

Doğal şehir Sındırgı'da üretilen meyveler Jeotermal enerji ile tamamen hijyenik bir ortamda kurutulduktan sonra özel paketleme yöntemi ile sağlıklı atıştırmalıklar haline geliyor. Sındırgı bölgesi başta olmak üzere yörede üretilen doğal meyveler tarladan fabrikaya ulaşıyor. Ürünlerin yıkama, kesme ve hazırlama işlemleri tamamlanarak fırınlanmak üzere özel sepetlere diziliyor.

Hisaralan bölgesinden aktarılan 98 derece sıcaklıktaki jeotermal su ile ısınan fırınlarda kurutulan ürünler bilindik kurutma yöntemlerinin yanı sıra ürünlerin mineral değerlerinin daha yüksek olmasını sağlıyor. Özel fırınlarda, fanlı sistemde gerçekleşen kurutma ile güneşte bir haftada kurutulan toza vb. olaylara maruz kalan ürünler, daha sağlıklı bir şekilde 6 ile 24 saat arasında kurutulabiliyor. Özel paketleme yöntemi ile son kullanma tarihleri de uzun oluyor. Diğer kurutulumuş ürünlerin yanı sıra hiçbir katkı maddesi kullanılmıyor. Taze meyve tadını alabildiğiniz gibi, renk değişimi de olmuyor. Cips kıvamını alan meyve ve sebzeler damak tadınıza hitap ediyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif marketleri başta olmak üzere, çeşitli dinlenme tesisleri, marketler ve restoranlarda meyve kurularının satışına başlandı. Perakende satışların yanı sıra toplu siparişlerle ihraç ürünleri de Dünya'nın dört bir yanına ulaşıyor.

"Dünya'nın iki yakasını buluşturan Sındırgı olacak"

Sındırgı Belediyesi bünyesinden faaliyete geçirilen tesis Türkiye ve Dünya genelinde de örnek teşkil ediyor. Bu nedenle farklı yerlerden inceleme ve işbirliği gezileri de düzenleniyor. Özellikle Nijerya ile devam eden görüşmelerde muzun kurutularak Amerika vb. ülkelere ihracatının gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Ürünlerin raf ömrünün uzatılmasının pazarlama alanını genişlettiğini ve hayata geçirilen projenin de Türkiye ve Dünya genelinde merak edilerek ziyaretçilerini ağırladığını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş " Tesisimizde yurt içinden ve yurt dışından ciddi manada, merak edip ziyarete gelenleri misafir ediyoruz. Özellikle ülkemizin Denizli' den, İzmir'den, Bergama'dan, Polatlı'dan Türkiye'nin değişik yerlerinden gruplar buraya geldiler ziyaret ettiler. Ama en önemlisi Nijerya ve Kamerun'dan ziyaretçilerimiz vardı. Özellikle bunlarda muz üretiminin çokça olduğu, yüzde 90'ın tüketilemediğinden dolayı çöpe gittiklerini söylediler. Şu anda da bağlantılarımız devam ediyor. Nijeryadan ve Kamerun'dan bize muz gelip, onlar adına kurutacağız. Onlar da kuru meyve olarak Amerika'ya pazarlayacak. Yani bu sistemde aslında Dünya'nın bir ucu ile öbür ucunu buluşturan Sındırgı oluyor. Bizler burada çokça üretimin yapıldığı değerleri kıymetlendiriyoruz. Özellikle en çok bölgemizde tabi elma var. Cennet hurması dediğimiz Karadeniz hurması burada yapılıyor. Bunlar yapıldığı gibi mevsimine göre kavun, karpuz da kurutuluyor. Amaç burada sadece Sındırgı'nın bir ürününü kurutmak değil. Domatesi, biberi, eriği, maydanozu, rokayı kurutulabilecek, aromatik tıbbi aromatik bitkilerle alakalı lavantayı çaya dönüştürebilecek işlerde olduğu gibi Havran'ın portakalını, mandalinasını da kurutabileceğiz. Kepsut'ta bulunan şeftaliyi de burada kurutma imkanına sahibiz" dedi.

Jeotermal sındırgı'da en verimli şekilde kullanılıyor"

Jeotermal kaynakların Sındırgı'da her alanda en verimli şekilde kullanıldığını, tarıma, istihdama ve turizme katkı sağladığını belirten başkan Yavaş "Doğal şehir Sındırgı'da Jeotermal kaynaklarımız var. Bunlar 98derece ile Hisaralan bölgesinden çıkıyor. 24 km ile biz ilçe merkezine bu kaynakları getirdik. Burada 5000'e yakın konut ısıtıyoruz. Aynı zamanda seralarda ve otellerde kullanıyoruz. Şehrin ekonomisine ciddi manada katkı sunuyoruz. Son olarak da tarımı destekleyici çok mükemmel bir proje yaptık. Jeotermalle meyve ve sebzeyi kurutuyoruz. Köylüden kooperatifler aracılığı ile aldığımız ürünü Sındırgı'da jeotermalle kurutma fabrikasına getirip, kadın istihdamını da destekleyici bir proje ile Avrupa'ya ihraç ürünleri yolluyoruz. Elmayı kurutuyoruz, kavunu kurutuyoruz, karpuzu kurutuyoruz, halkımızın ürününü daha uzun süre kullanabilecek son kullanma tarihini arttırıcı bir ürüne dönüştürüyoruz. Sındırgı'da hem tarladaki çiftçimiz kazanıyor. Hem çalışan istihdam edilen kadınlarımız kazanıyor, hem de biz belediye olarak öncü olarak ihracata yönelik çalışmanın içerisine Sındırgı'nın ürünlerini ihracata konu olacak ürünlere dönüştürerek katma değer üretiyoruz" dedi.