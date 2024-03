Sinop\'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İrtibat Ofisi Açıldı

Ekonomi

Sinop'ta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İrtibat Ofisinin açılışı düzenlenen programla yapıldı.

Tarımdan gıda sanayine, turizmden yenilenebilir enerjiye kadar 16 farklı sektörde hibe desteği veren TKDK Sinop İl İrtibat Ofisi'nin açılışı ve IPARD Destekleri Tanıtım Programı Sinop Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program konuşmalarla devam etti. İlk olarak konuşan TKDK Samsun İl Koordinatörü Yusuf Özbey, çalışmalarını yerinde üretim ve yerinde kalkınma anlayışıyla yürüttüklerini vurgulayarak, IPARD III Programı'na yeni dahil edilen sektörlerle kırsalı kalkındırmaya destek olmayı sürdürdüklerini anlattı. IPARD III Programı hakkında katılımcılara bilgi veren Özbey, programın 2024 yılı çağrı takviminin de yayımlandığını duyurdu. Programa başvuru yapılmasını isteyen Özbey, bilgi almak isteyenleri Sinop İrtibat Ofisine beklediklerini kaydetti. Özbey, "Samsun'da ve faaliyet gösterdiğimiz bütün illerimizde faydalanıcı dostu bir kurum olarak anıldık ve bazı eksiklerimize rağmen bu amacı büyük ölçüde başardık. Samsun'da bugüne kadar bin 510 adet projeyi destekledik. Bunların bin 238 adedi çiftçi projesidir. Çiftçi projeleriyle 10 binin üzerinde makine ve ekipman destekleyerek tarımsal mekanizasyona önemli bir katkı yaptık. Karadeniz'in en modern et, süt ve balık işleme depolama tesislerinin hayata geçmesine vesile olduk. Et tavukçuluğu sektörünün üretim alt yapısını tamamen yenileyerek 3,5 milyon kapasiteli dünya standartlarında tavuk çiftliklerinin kurulmasını sağladık. Bu projeler sayesinde deflatörlü olarak yaklaşık 3,3 milyar TL'lik bir yatırım gerçekleştirildi. Bu yatırımların bir kısmı bugün yereli aşarak ulusal ölçekte iş yapmaya, bir kısmı ise ihracat seviyesine geldi. Başlangıçta katı olduğumuzu ifade edenler ve yoğun denetimler yapmamızdan şikayet edenler, daha sonra iyi ki bu sürecin içine girmişiz, bu sayede daha kaliteli ve kurumsal bir yapı oluşturduk ve bu da bizi daha ileri bir noktaya taşıdı diyerek memnuniyetlerini ifade ettiler. Samsun'da ve diğer illerimizde bu başarı elde edildiğine göre burada da aynı başarı yakalanabilir. Sinop ilimizde başta kırsal turizm, balıkçılık ve gıda sanayi olmak üzere önemli bir potansiyel bulunmaktadır. Birkaç hafta içinde Sinop'ta dahil Türkiye genelinde ilk proje çağrısına çıkacağız. Başvuru yapacak kişi ve şirketlerin yeterli hazırlık yapabilmeleri için proje kabullerinin mayıs-ağustos aylarında yapılması başkanlığımız tarafından planlanmaktadır. Programın toplam bütçesi 785 milyon avro olup yatırımcı katkısıyla beraber yaklaşık 1,2 milyar avroluk, yani yaklaşık 40 milyar TL'lik bir yatırımın gerçekleşmesi öngörülmektedir" dedi.

Sinop Milletvekili Nazım Maviş yaptığı konuşmada, TKDK desteklerinden Sinop'un da yararlanması için uzunca bir süre mücadele verdiklerini ve nihayetinde Tarım ve Orman Bakanlığı ve AB Komisyonu tarafından 81 ilin tamamının program kapsamına alındığından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Nazım Maviş, Sinop'un potansiyel gelişme alanlarını sürdürülebilir üretime kazandırmak için çalışmalarına devam edeceklerini, bu desteklerin başta kırsal alanlar olmak üzere, üretim, yatırım ve istihdamda çok önemli katkılar oluşturacağını ifade ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan ise "IPARD kapsamına Sinopumuzun alınması yönünde hep birlikte büyük bir gayret gösterdik. Hamdolsun alındı ve faaliyete geçti. Bugün de tanıtım programında sizlerle beraberiz. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuz; hayvancılık yatırımlarına, gıda sanayi tesislerine, bitkisel üretim kırsal turizmine, makine parklarına yapılacak hibe desteklerine ilişkin kadar birçok alanda 'bilgilendirme faaliyetinde' Sinoplu yatırımcılarımıza destek olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üzere; Türkiye Yüzyılı, üretimin ve üreticinin yüzyılı olacak. Sinopumuzun bu üretim vizyonuna katkısı açısından; Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu Sinop İrtibat Ofisi ilimiz için en önemli aktörlerden biri olacaktır. Sinopumuz özellikle kırsal turizm bakımından yaylaları ve dağlarıyla eşsiz destinasyonları barındıran bir coğrafyaya sahip. İlimiz aynı zamanda deniz ürünleri, tarım ve hayvancılık üretimiyle de eşsiz bir potansiyele sahip. IPARD III Projesi, Avrupa Birliği aracılığı ile sağlanan birçok farklı türde desteklerle, Sinopumuzun çiftçisine, üreticisine ve yatırımcısına yüzde 50 ile yüzde 75 oranları arasında hibe desteği sunacaktır. Program kapsamında her bir il için ayrılmış bir bütçe bulunmamaktadır. Yani iller arası bu bütçeden faydalanma noktasında aralarında tatlı bir rekabet olacaktır. Her ildeki yatırımcılar, hazırlayacakları uygun-nitelikli projeler sayesinde; desteklerden daha fazla yararlanmaları mümkün olacaktır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Sinop İrtibat Ofisimiz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden bağımsız olarak açılmıştır" diye konuştu. - SİNOP