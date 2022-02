Şirketlerden Sevgililer Günü'ne özel kampanya - Son Dakika

Sevgililer Günü için geri sayım sürerken, tüketicilerin taleplerine karşılık vermek isteyen şirketler, çok sayıda kampanya ve hizmeti devreye aldı.

Sevdiklerini mutlu etmek isteyen tüketicilerin hediye seçimine yardımcı olmak için şirketler, elektronik eşyalardan elektrikli ev aletlerine, eğlenceden tatile, ödeme kolaylıklarından chip-paraya kadar geniş bir yelpazede çok sayıda ürün ve hizmet seçeneği sunuyor.

Ürün ve hizmetlerini çeşitli kampanyalarla destekleyen şirketler, 14 Şubat'ı özel kılacak alternatif arayanlara da çözümler sunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, seçenekler arasında her kesime ve her keseye uygun hediye ve hizmetler yer alıyor.

Akbank'tan Sevgililer Günü'ne özel kampanya

Axess Mobil, Sevgililer Günü'nde Axess, Wings ve Akbank Kart sahiplerine özel 2 bin 400 TL'ye varan chip-para, 32 bine varan Mil Puan, yüzde 20'ye varan indirim ve taksit kampanyaları sunuyor.

Sevgililer Günü hediyelerini Axess'le alan Axessliler 20 Şubat'a kadar giyim, elektronik, kozmetik, optik ve çiçek sektörlerinde yapacakları 250 TL ve üzeri 2. alışverişlerinde 25 TL, 4. alışverişlerinde 25 TL, toplamda 50 TL chip-para kazanıyor. Wingsliler ise bu sektörlerdeki 500 TL ve üzeri her alışverişlerinde 5 bin olmak üzere toplamda 20.000 Mil Puan kazanma şansı yakalayacak.

Akbank Kart sahipleri de aynı sektörlerdeki 2. ve sonraki 250 TL ve üzeri alışverişlerinde 20 TL, toplamda 60 TL chip-para kazanıyor.

Axess Mobil'de ayrıca 100'lerce markada chip-para, Mil Puan, indirim ve taksit kampanyaları da bulunuyor. Axess Mobil ile Öde'ye özel Tatilsepeti.com'dan tek seferde yapılacak ilk 7 bin lira ve üzeri tek ya da taksitli harcamaya 400 TL chip-para ve 12 aya varan taksit sunuluyor.

Sportive'de 750 TL ve üzeri ilk alışverişe 150 TL chip-para, Amazon.com.tr'de tek seferde yapılacak ilk 500-999,99 TL arasındaki alışverişe 50 TL, 1000 TL ve üzeri alışverişe ise 75 TL chip-para kazanılıyor.

The Body Shop kanallarından yapılacak her 250 TL ve üzeri alışverişe yüzde 5, toplamda 75 TL chip-para sunulurken, müşteriler, So CHIC mağazalarında tüm indirime ek Axess Mobil'e özel yüzde 20 indirim imkanı buluyor.

Öte yandan, Axess veya Wings sahibi olmayanlar ise Akbank Mobil'den anında Akbanklı olup, anında kullanım özellikli cebe inen karta başvurup hemen tüm kampanyalardan faydalanabilecek.

İlk kez Akbanklı olup Axess veya Wings'e başvuranlar internet alışverişlerinde yüzde 20, işlem başına 100 TL, ayda toplamda 500 TL'ye varan chip-para kazanıyor. İlk kez Axess veya Wings'e başvuran Akbanklılar ise ilk 500 TL ve üzeri harcamasına anında 250 TL chip-para kazanıyor.

Dyson'dan ideal hediye alternatifi

Dyson, tüketicilere Sevgililer Günü için akıllı ısı kontrol teknolojisine sahip saç kurutma makinesi, saç şekillendirici ve saç düzleştiriciyle hediye alternatifi sunuyor.

Saçı aşırı ısı hasarından korumak için tasarlanan Dyson saç bakım serisi, farklı ısı ayarları, hassas tasarımlı başlık ve aksesuarlarıyla, saç sağlığından ödün vermeden çeşitli saç stilleri yaratmaya yardımcı oluyor.

Dyson saç bakım ürünleri, ikonik tasarımları ve saç sağlığını korumaya yönelik teknolojileriyle adından söz ettirirken en özel günlerde kendine ve sevdiklerine hediye almak isteyenlerin tercihi oluyor.

Tüm saç tipleri için uygun olan Dyson Corrale saç düzleştirici, ısıya olan bağımlılığı azaltmak üzere tasarlanmış, öncü esnek bakır plaka teknolojisi sayesinde, her geçişte saç tellerine eşit şekilde ısı ve gerginlik uyguluyor.

Dyson'ın 4 hücreli lityum iyon pil teknolojisiyle bir araya gelen Dyson Corrale saç düzleştirici, kablosuz performans sunarak, dilediği yerde stilinden ödün vermeden ısının verdiği hasarı azaltarak saçlarını şekillendirmek isteyenler için en güzel hediye seçeneği haline geliyor. Aynı zamanda, saniyede 100 kez sıcaklık ölçen bir platin sensör kullanarak üç hassas ısı ayarı sunuyor.

OPPO'dan sevgililere özel teknolojik hediyeler

OPPO'nun akıllı telefon modelleri ve akıllı ürünleri, Sevgililer Günü'nde teknolojisever tüketicilere yönelik hediye seçenekleri olarak öne çıkıyor. A Serisi ve Reno Serisi akıllı telefon modelleri romantik anları ölümsüzleştirmek, Enco Free2 kablosuz kulaklık dış sesleri engelleyerek anı özel kılabilmek, OPPO Watch Free de zamanı durdurmak isteyen tüketicilere hediye alternatifi sunuyor.

OPPO A55, gökkuşağı mavisi ve ışıltılı siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor. Gökkuşağı mavisi, mavi degradeden gümüşe doğru değişen turkuaz benzeri yeni bir temel renk olarak kendini gösterirken gece gökyüzündeki yıldızlar gibi parıldayan üçgen kristalleriyle OPPO Glow Design özelliğine sahip "ışıltılı siyah" rengi de dikkatleri üzerine çekiyor.

İkonik Reno serisi tasarımını sürdüren Reno6, "yıldız siyahı" ve "buz mavisi" olmak üzere iki farklı renkle şık ve ince bir görünüm sunuyor. Yeni Diamond Spectrum işlemi sayesinde "buz mavisi", sürekli değişen renkler sunarken farklı açılardan bakıldığında, adından da anlaşılacağı gibi, büyüleyici kuzey ışıklarını andıran renklerde parlıyor.

Reno Glow tasarımına sahip "yıldız siyahı" ise klasik siyah tonuna parıltılı ince ayrıntılar ekleyerek elinizde bir galaksi gibi ışıldıyor. OPPO Reno serisi, global olarak her ay ortalama 2 milyardan fazla fotoğraf ve 200 milyondan fazla video çekerek anılarını kaydeden 70 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor.

Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile iş birliği ile geliştirilen OPPO Enco Free2, çakıl formundaki oval şekliyle şıklığını ortaya koyuyor. Kulaklığın gövde kısımları, sofistike bir dokunuş katan ışıltılı bir parlaklığa sahip. Ayrıca, dokunmatik kontrol alanının tasarımında, kullanıcıların nereye dokunacaklarını bakmadan anlamaları için dokunsal ve geometrik bir ekleme bulunuyor.

OPPO'nun uyku izleme özelliğine sahip yeni akıllı saati OPPO Watch Free kullanıcıların daha iyi uyumasına yardım eden OSleep'in yanı sıra profesyonel spor modlarına ve sağlıkla ilgili farklı fonksiyonlara da sahip bir ürün olarak dikkati çekiyor. OSleep profesyonel, kapsamlı ve kişiselleştirilmiş uyku izleme özelliğinin yanı sıra uykudan önce, uyku sırasında ve uykudan sonra detaylı analizler gerçekleştiriyor.

Teknosa'dan sevgilileri mutlu edecek kampanya

Teknosa da Sevgililer Günü'nde en çok tercih edilen hediye alternatifleri arasında yer alan teknoloji ürünlerinde kampanya ve indirim fırsatları sunuyor. 9-14 Şubat'ta geçerli olacak kampanya kapsamında, tercihlerde çoğu zaman başı çeken akıllı telefonlardan notebooklara, evde hayatı kolaylaştıran robot süpürgelerden akıllı saatler ve kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok ürün grubunda sürpriz avantajlar var.

Seçili model kulaklıklarda ve önemli şeyleri bulmak için tasarlanan bluetooth destekli "smart tag" ürünlerinde "1 alana 1 bedava" kampanyası idea bir hediye alternatifi oluşturuyor.

Kampanya kapsamında Apple iPad'lerde yüzde 10 indirim fırsatının yanı sıra seçili Tecno cep telefonlarının yanında 399 TL değerindeki Arnica kahve makinesi hediye olarak veriliyor.

Galaxy Buds Pro veya Buds Live modellerinden satın alanlar, ikincisine yüzde 50 indirimle sahip olma imkanı yakalıyor. Ayrıca Samsung A72 akıllı telefon yanında 1.500 TL parakart hediyesi ile Samsung S20FE akıllı telefon yanında Teknosa'dan yapılacak tüm alışverişlerde anında 1.250 TL indirim imkanı ile sağlanıyor.

Terma City'de Sevgililer Günü'nün konsepti "Aşk ve Sevgi Hep Sizinle Olsun"

Yalova Terma City ise 6 bin metrekare SPA&Kür merkezi ve 2 bin 200 yatak kapasitesiyle Sevgililer Günü için özel hizmetleri devreye aldı.

Otelde, açık-kapalı yüzme havuzları ve spor merkezlerinin yanı sıra ailelere özel havuzlar ve sosyal alanlarla dikkati çekiyor. Terma City, 8 adet aile hamamı, kadın/erkek ayrı hamamlar, cilt bakım odası, fitness, güzellik salonu, kapalı havuz, kese odası, pilates stüdyosu, sauna, on bir adet terapi odası, iki bayan terapi odası, termal sıcak su havuzu ve jakuzi, 3 adet VIP terapi salonu ve vitamin barı ile Sevgililer Günü'nde mutlu anılar biriktirmek için müşterilerini davet ediyor.

Sevgililer Günü için "Aşk ve Sevgi Hep Sizinle Olsun" konseptiyle hazırlık yapan Terma City, 12 Şubat Cumartesi akşamı özel bir gala gecesi de düzenliyor. Terma City, gala gecesinde romantik şarkıları ve sahne performanslarıyla Aslı Güngör ve Ümit Sayın'ı sevenleriyle buluşturacak.