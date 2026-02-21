Sivas'ta 23 Yılda 73 Milyar Lira Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ta 23 Yılda 73 Milyar Lira Yatırım

Sivas\'ta 23 Yılda 73 Milyar Lira Yatırım
21.02.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSİ, Sivas'ta son 23 yılda 370 tesis inşa ederek su ve tarım alanında büyük yatırımlar yaptı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Sivas'ta son 23 yılda 73 milyar 58 milyon liralık yatırımla 370 tesis inşa ettiklerini bildirdi.

Balta, yazılı açıklamasında, son yıllarda etkileri güçlü şekilde hissedilen küresel ısınma ve iklim değişikliğinin, suyun ve su yapılarının öneminin her geçen gün daha da arttığını vurguladı.

Sivas'ta DSİ'nin yaptığı yatırımlarla ilgili bilgi veren Balta, "Kadim kültürümüzden gelen suyu koruma ve sürdürülebilir kullanma anlayışımızı modern tekniklerle birleştirip son 23 yılda Sivas'ta inşa ettiğimiz 69 sulama tesisi ile 692 bin 50 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Sivaslı çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı." ifadelerini kullandı.

Balta, Sivas'taki toprak yapısının ve iklim şartlarının üretime çok uygun olduğunun altını çizdi.

Sivaslıların coğrafi ve iklimsel özellikleri büyük özveriyle değerlendirdiğini belirten Balta, şunları kaydetti:

"Çalışkan Sivaslılar için son 23 yılda 73 milyar 58 milyon lira yatırım yaparak 370 adet tesis inşa ettik. Sivas'ta son 23 yılda hizmete aldığımız 21 baraj ve 26 gölet ile 469 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık. Sivas'ın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni depolama tesisleri inşa ediyoruz. Kartalkaya Barajı ve sulamasında çalışmalar devam ediyor. Bu projenin tamamlanmasıyla 38 bin 230 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Hepimizi derinden sarsan, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden taşkınlarla mücadele etmek için son 23 yılda tamamlanan 207 taşkın koruma tesisi ile Sivas şehir merkezi, 236 yerleşim yeri ve 31 bin 70 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 8 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir."

1 milyon 876 bin 460 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldı

Sivas'ta Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında 8 projenin tamamlandığı bilgisini veren Balta, 956 bin 830 dekar alanın tescili, inşaatı devam eden işlerde ise kısmi olarak 919 bin 630 dekar arazi tescili olmak üzere 1 milyon 876 bin 460 dekar alanda arazi toplulaştırma tescilinin yapıldığını bildirdi.

Balta, Sivas il ve ilçelerinde bugüne kadar tamamlanan 11 içme suyu tesisi ile 397 bin 353 kişinin yıllık 50,92 milyon metreküp içme suyunu temin ettiklerini belirtti.

Sivas 4 Eylül Barajı'ndan aldıkları suyu inşa ettikleri isale hattı ve arıtma tesisiyle şehre iletilerek içme suyu ihtiyacının karşılandığını anlatan Balta, Tavra Kaynakları suyunun da arıtılarak şehre verilmesi ve kaynak çeşitliliğinin sağlanması için isale hattının tamamlanarak hizmete açıldığını kaydetti.

Artan kuraklık nedeniyle oluşan acil su ihtiyacını karşılamak için Pusat Özen Barajı Sulama hattından arıtma tesisine 2023 yılında 51 bin 400 metre çelik boru döşenerek Sivas'ın acil su probleminin çözüldüğünü belirten Balta, şu bilgileri paylaştı:

"Yapılan mevcut çalışma ile Pusat Özen Barajı'ndan arıtma tesisine yıllık 8,42 milyon metreküp su verilmiştir. 23 Eylül 2025 tarihinde temeli atılan Sivas il merkezinin 2053 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak olan Koç Regülatörü ve İletim Hattı inşaatı kapsamında regülatör, terfi merkezi, depo ve 1000-1200 milimetre çapa sahip 10 bin 200 metre uzunluğunda çelik boru hattı yapılacak olup çalışmalar devam etmektedir. Sivas'ta son 23 yılda 19 hidroelektrik enerji santrali (HES) tesisi işletmeye alındı."

Şu an planlama ve projelendirme safhasında olan 3 HES ile de suyumuzdan aldığımız gücü enerjiye dönüştürerek milletimize hizmet edeceğiz."

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri, Yerel Haberler, Ekonomi, Enerji, Tarım, Sivas, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta 23 Yılda 73 Milyar Lira Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
Eski sevgilisinden Vinicius Junior’u zora sokacak sözler Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı
Demet Özdemir’den esprili yorum: Bir kısır eksikti Demet Özdemir'den esprili yorum: Bir kısır eksikti
Diş ağrısı için yuttuğu ağrı kesici sonu oldu Diş ağrısı için yuttuğu ağrı kesici sonu oldu
Kayıp olarak aranan Ahmet’i bacanağının öldürdüğü ortaya çıktı Kayıp olarak aranan Ahmet'i bacanağının öldürdüğü ortaya çıktı

13:06
Numan Kurtulmuş’tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
Numan Kurtulmuş'tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
12:58
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
12:37
Kral Charles’a parlamentoda soğuk duş ’’Soykırım işlediniz, bu topraklar sizin değil’’
Kral Charles'a parlamentoda soğuk duş! ''Soykırım işlediniz, bu topraklar sizin değil''
12:14
’Baba kız doğada’ hesabıyla tanınan Murat Kurtal’ın acı kaybı
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı
12:08
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
11:28
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
11:28
Görüntü Türkiye’den Sabah bu manzaraya uyandılar
Görüntü Türkiye'den! Sabah bu manzaraya uyandılar
11:23
e-Devlet’te üç harfli kabus Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 13:22:48. #7.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta 23 Yılda 73 Milyar Lira Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.