Sivas\'ta 23 Yılda 73 Milyar Lira Yatırım

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Sivas'ta son 23 yılda 73 milyar 58 milyon liralık yatırımla 370 tesis inşa ettiklerini bildirdi.

Balta, yazılı açıklamasında, son yıllarda etkileri güçlü şekilde hissedilen küresel ısınma ve iklim değişikliğinin, suyun ve su yapılarının öneminin her geçen gün daha da arttığını vurguladı.

Sivas'ta DSİ'nin yaptığı yatırımlarla ilgili bilgi veren Balta, "Kadim kültürümüzden gelen suyu koruma ve sürdürülebilir kullanma anlayışımızı modern tekniklerle birleştirip son 23 yılda Sivas'ta inşa ettiğimiz 69 sulama tesisi ile 692 bin 50 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Sivaslı çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı." ifadelerini kullandı.

Balta, Sivas'taki toprak yapısının ve iklim şartlarının üretime çok uygun olduğunun altını çizdi.

Sivaslıların coğrafi ve iklimsel özellikleri büyük özveriyle değerlendirdiğini belirten Balta, şunları kaydetti:

"Çalışkan Sivaslılar için son 23 yılda 73 milyar 58 milyon lira yatırım yaparak 370 adet tesis inşa ettik. Sivas'ta son 23 yılda hizmete aldığımız 21 baraj ve 26 gölet ile 469 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık. Sivas'ın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni depolama tesisleri inşa ediyoruz. Kartalkaya Barajı ve sulamasında çalışmalar devam ediyor. Bu projenin tamamlanmasıyla 38 bin 230 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Hepimizi derinden sarsan, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden taşkınlarla mücadele etmek için son 23 yılda tamamlanan 207 taşkın koruma tesisi ile Sivas şehir merkezi, 236 yerleşim yeri ve 31 bin 70 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 8 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir."

1 milyon 876 bin 460 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldı

Sivas'ta Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında 8 projenin tamamlandığı bilgisini veren Balta, 956 bin 830 dekar alanın tescili, inşaatı devam eden işlerde ise kısmi olarak 919 bin 630 dekar arazi tescili olmak üzere 1 milyon 876 bin 460 dekar alanda arazi toplulaştırma tescilinin yapıldığını bildirdi.

Balta, Sivas il ve ilçelerinde bugüne kadar tamamlanan 11 içme suyu tesisi ile 397 bin 353 kişinin yıllık 50,92 milyon metreküp içme suyunu temin ettiklerini belirtti.

Sivas 4 Eylül Barajı'ndan aldıkları suyu inşa ettikleri isale hattı ve arıtma tesisiyle şehre iletilerek içme suyu ihtiyacının karşılandığını anlatan Balta, Tavra Kaynakları suyunun da arıtılarak şehre verilmesi ve kaynak çeşitliliğinin sağlanması için isale hattının tamamlanarak hizmete açıldığını kaydetti.

Artan kuraklık nedeniyle oluşan acil su ihtiyacını karşılamak için Pusat Özen Barajı Sulama hattından arıtma tesisine 2023 yılında 51 bin 400 metre çelik boru döşenerek Sivas'ın acil su probleminin çözüldüğünü belirten Balta, şu bilgileri paylaştı:

"Yapılan mevcut çalışma ile Pusat Özen Barajı'ndan arıtma tesisine yıllık 8,42 milyon metreküp su verilmiştir. 23 Eylül 2025 tarihinde temeli atılan Sivas il merkezinin 2053 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak olan Koç Regülatörü ve İletim Hattı inşaatı kapsamında regülatör, terfi merkezi, depo ve 1000-1200 milimetre çapa sahip 10 bin 200 metre uzunluğunda çelik boru hattı yapılacak olup çalışmalar devam etmektedir. Sivas'ta son 23 yılda 19 hidroelektrik enerji santrali (HES) tesisi işletmeye alındı."

Şu an planlama ve projelendirme safhasında olan 3 HES ile de suyumuzdan aldığımız gücü enerjiye dönüştürerek milletimize hizmet edeceğiz."