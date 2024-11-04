Sivas ve Ankara Sanayi Odaları Müşterek Toplantı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas ve Ankara Sanayi Odaları Müşterek Toplantı Gerçekleştirdi

Sivas ve Ankara Sanayi Odaları Müşterek Toplantı Gerçekleştirdi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası'nın Ekim Ayı Meclis Toplantısı'na katılarak sanayi işbirliklerini güçlendirdi. ASO Başkanı Seyit Ardıç, Sivas'ın sanayi potansiyelinin artacağına inandığını belirtti. STSO Başkanı Zeki Özdemir ise yatırım fırsatlarını vurguladı ve üretim merkezlerinin İç Anadolu'ya taşınması gerektiğini ifade etti.

04.11.2024 11:17  Güncelleme: 11:19
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) Ekim Ayı Meclis Toplantısı'na konuk oldu.

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç ve Meclis Başkanı Celal Koloğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen STSO-ASO Müşterek Toplantısı'na STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Meclis Başkanı Osman Yıldırım, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri katıldı. Ankara'da, Sivas Ticaret Odası ve Ankara Sanayi Odası tarafından ortak toplantı gerçekleştirildi.

"Sivas'ın sanayi potansiyelinin daha da artacağına inanıyorum"

Toplantının açılış konuşmasını yapan ASO Başkanı Seyit Ardıç, Sivas'ın sanayi potansiyelinin daha da artacağına inandığını söyleyerek, "Sivaslı kıymetli hemşehrilerimi odamızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı. ASO Başkanı Ardıç, Sivas'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra sanayi alanındaki gelişmeleriyle de dikkat çektiğini, yatırım fırsatları ile önemli bir sanayi merkezi olma yolunda ilerlediğini söyledi. Demirağ Organize Sanayi Bölgesine yatırım yaptığını belirten ASO Başkanı Seyit Ardıç, "Sivas çeşitlenen sanayi branşları ve yatırım fırsatları ile gelecekte önemli bir sanayi merkezi olma yolunda ilerlemektedir. Yerel yönetimlerin ve özel sektörün işbirliğiyle Sivas'ın sanayi potansiyelinin daha da artacağına inanıyorum. Bu da şehrin ekonomik kalkınmasına ve istihdam imkanlarının genişlemesine önemli katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Üretim merkezleri İç Anadolu'ya taşınmalı"

Çok sayıda Sivaslı ve Ankaralı sanayici ve iş insanının katıldığı toplantıda ASO Meclisine hitap eden STSO Başkanı Zeki Özdemir, Sivas'taki yatırım imkanlarını anlatarak, Ankaralı sanayici ve iş insanlarını Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapmaya davet etti. Sivas'taki tarihi yapılar ve mevcut yapısının şehir için büyük bir potansiyel oluşturduğunu anlatan Özdemir, yüksek hızlı trenin Sivas'a ulaşmasıyla Ankara ile bağların daha da kuvvetlendiğinin altını çizdi. Özdemir, Sivas'ta 5 organize sanayi bölgesi bulunduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu, " Türkiye'de sanayi bölgelerimizin Marmara Denizi'nin etrafında, daha kıymetli ovalarımızda yer edinmiş olması bizi üzüyor. Çünkü asıl Anadolu'nun merkezi olan bu topraklarda, İç Anadolu'da, Ankara'da, Kayseri'de, Kırşehir'de, Sivas'ta, Nevşehir'de bu organize sanayilerimizin yer edinmesini, üretim merkezlerinin saydığım şehirlerde olmasını, devletimizin, hükümetimizin bunu bir sanayi politikası haline getirmesini vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

ASO'daki iş dünyası buluşmasında Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ve Ankara Sanayi Odası'nın Meclis Üyeleri ile Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu üyeleri müşterek istişare toplantısında bir araya gelerek iş birliğini geliştirmeye yönelik verimli toplantılar gerçekleştirdi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ve Ankara Sanayi Odası'nın yapmış olduğu müşterek toplantıların ardından TOBB İkiz Kuleler Kabul Salonu'nda gala yemeği düzenlendi.

Dünya Odalar Federasyonu Başkanı ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun himayelerinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın teşrifleriyle gerçekleşen programa, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Meclis Başkanı Osman Yıldırım, ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, ASO Meclis Başkanı Celal Koloğlu, Meclis Üyeleri, TOBB Sivas ve Ankara Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurulları katıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sivas ve Ankara Sanayi Odaları Müşterek Toplantı Gerçekleştirdi - Son Dakika

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