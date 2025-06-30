SOCAR Türkiye grup şirketlerinden STAR Rafineri, TİM'in açıkladığı '2024 İhracat Şampiyonları' listesinde 5'inci sırada yer aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) '2024 İhracat Şampiyonları' ödül töreni, Haliç Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlendi. Törende, 2024 yılında en çok ihracat yapan ilk 10 firmaya ödülleri takdim edildi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı '2024 İhracat Şampiyonları' listesinde, Entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye grup şirketlerinden STAR Rafineri, Türkiye genelinde mal ihracatı tutarına göre belirlenen "2024 İhracat Şampiyonları" listesinde 5'inci sırada yerini aldı. STAR Rafineri'nin ihracat şampiyonu ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından SOCAR Başkan Yardımcısı Zaur Gurbanov'a takdim edildi.
SOCAR Türkiye, Azerbaycan ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan faaliyetlerini devam ettirmeyi hedefliyor.
Son Dakika › Ekonomi › SOCAR Türkiye Grup Şirketi STAR Rafineri, '2024 İhracat Şampiyonları' Listesinde 5. Sırada - Son Dakika
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