ŞOK Marketler ve EBRD Deprem Bölgesine Finansman Desteği Sağlayacak - Son Dakika
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Ekonomi

ŞOK Marketler ve EBRD Deprem Bölgesine Finansman Desteği Sağlayacak

ŞOK Marketler ve EBRD Deprem Bölgesine Finansman Desteği Sağlayacak

ŞOK Marketler, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Akbank iş birliğiyle deprem bölgesindeki tedarikçilerin desteklenmesi amacıyla Tedarik Zinciri Finansmanı programı başlattı. Program, ekonomik ve sosyal iyileşmeyi güçlendirmeyi hedefliyor.

26.11.2024 10:42  Güncelleme: 10:43
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ŞOK Marketler ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Tedarik Zinciri Finansmanı programı başlattı. İmzalanan anlaşma ile programın paydaşlarından Akbank aracılığıyla ve EBRD'nin katkısıyla, ŞOK Marketler'in deprem bölgesindeki tedarikçilerine finansman desteği sağlanacak.

ŞOK Marketler, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Akbank iş birliğiyle deprem bölgesindeki tedarikçileri desteklemek amacıyla Tedarik Zinciri Finansman programı başlattı. 25 Kasım Pazartesi günü Ankara'da düzenlenen imza töreniyle programın resmi açılışı gerçekleşti. Tedarik zinciri finansmanı ve sürdürülebilirlik odaklı bu kapsamlı proje, 2023 yılı deprem felaketini yaşayan bölgede ekonomik ve sosyal iyileşmeyi güçlendirmeyi hedefliyor.

ŞOK Marketler'in deprem bölgesindeki tedarikçilerini kapsayan program bünyesinde, EBRD ve Akbank'ın da katkılarıyla, tedarikçilerin uygun maliyetli finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması suretiyle nakit akışlarının geliştirilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda bölgedeki istihdama da katkı sağlamayı hedefliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA VE NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞININ ARTMASINA KATKI

Program tedarikçilerin yalnızca finansal ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor; aynı zamanda EBRD, katılımcı tedarikçilere Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performanslarını geliştirmelerine yönelik bir danışmanlık ve teşvik paketi de sunuyor. Avrupa Birliği'nin Pre-Accession Assistance (IPA) II fonu kapsamında desteklenen program, önceden belirlenen hedeflere ulaşılması koşuluyla tedarikçilere EBRD tarafından teşvik imkanı tanıyor. Fon programının öncelikli hedefleri arasında tedarikçilerin insan kaynakları yeterliliğinin artırılması ve deprem felaketi sonrası bölgeden ayrılan nitelikli iş gücünün tekrar bölgeye dönerek üretime katkı vermesi bulunuyor. Tedarikçilerin sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek karbon ayak izlerini azaltmaları da yine programın kritik amaçları arasında yer alıyor.

'TÜRKİYE'NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİNE ULAŞMASINDA DA ÖNEMLİ BİR ADIM OLUŞTURACAK'

ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, ŞOK Marketler'in sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını ve deprem bölgesindeki tedarik süreçlerinin kesintisiz sürmesine yaptığı katkıyı vurgulayarak, "Deprem bölgesindeki tedarikçilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilmek bizim önceliğimiz. Bu program, tedarikçilerimizin finansal yapılarını güçlendirmenin yanı sıra sürdürülebilir iş modelleri ile operasyonel verimliliğin gelişmesine ve bölgede istihdamın artmasına olanak sağlayacak. Aynı zamanda bu program ile, göç eden iş gücünü geri kazandırmaya yönelik faaliyetlerle bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunulacak. Bu proje yalnızca tedarik zincirini güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında da önemli bir adım oluşturacak. Bu program vesilesiyle deprem bölgesine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi ŞOK Marketler ve EBRD Deprem Bölgesine Finansman Desteği Sağlayacak - Son Dakika

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