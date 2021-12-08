Sompo Sigorta, acentelerin çalışmaktan memnun olduğu şirketler arasında öne çıktı

Sompo Sigorta, acente memnuniyet anketinde 5 üzerinden 4,19 puan alarak acentelerin çalışmaktan en memnun olduğu şirketler arasında öne çıktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sompo Sigorta iş ortaklarına dönük avantajlı uygulamalarıyla acente memnuniyetini artırmaya devam ediyor. Sompo Sigorta, "Acente Memnuniyeti-2021" sonuçlarına göre acentelerin birlikte çalışmaktan en memnun olduğu şirketler arasında 5 üzerinde 4,19 puan aldı.

Türkiye çapında 1.913 acentenin katıldığı ankete göre, Sompo Sigorta'yı "iyi şirket" yapan nitelikler arasında hizmet kalitesi ve çözüm odaklılık ilk sıralarda yer aldı. Acentelerin Sompo ile çalışmaktan memnuniyeti, başta hasar hizmetleri olmak üzere yüksek hizmet kalitesi, kolay ve hızlı ekranlar, çözüm odaklılık ve rekabetçi fiyatlarla müşterilerine sunduğu ürünler sağlıyor. Sompo'nun kendini bir acente şirketi olarak konumlandırması ve iş ortaklarına kattığı değer acenteler nezdinde takdir görüyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Sompo Sigorta Satış Genel Müdür Yardımcısı Hasan Bayata, sigorta sektöründe dağıtım kanalları ile kurulan etkin çalışma modelinin son derece önemli olduğunu belirtti.

Dağıtım kanalı yönetiminde acente memnuniyetini ana odak noktası olarak konumlandırdıklarını kaydeden Bayata, "Sektörümüzün omurgasını oluşturan acentelerimiz bizler için son derece değerli. Onların bizimle çalışmaktan memnun olmaları hep birlikte yeni başarılara ulaşma motivasyonumuzu artırıyor. Türkiye genelinde 2 bin 520 acentemiz ile güçlü bir iş birliği içinde yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Amacımız iş ortaklarımızın hayatlarını kolaylaştırmak"

Hasan Bayata, sürdürülebilir karlı büyüme stratejilerinin, acentelerin işlerini kolaylaştırdığını ve işlerine değer kattığını belirtti.

Sundukları ürün, hizmet ve teknolojilerle sektörde fark sağlayan şirket olma yolunda 2021'de bazı önemli projeleri hayata geçirdikleri aktaran Bayata, şöyle devam etti:

"Bunlar arasında belki de en önemlisi, bugüne kadar 200'e yakın oturumla gerçekleştirdiğimiz Acente Gelişim Yolculuğu programı ve bu programı hayata geçirdiğimiz Sompo Acente Akademisi. Acentelerimizin ve çalışanlarının gelişim ihtiyaçlarını sürdürülebilir şekilde karşılamak ve sektörün teknik donanımı yüksek insan kaynağı geliştirmesine katkı sağlamak için başlattığımız bu program ile sektörün takip ettiği bir uygulamaya imza attık."

"Acentelerimize her branşta geniş ürün yelpazesi sunuyoruz"

Sompo Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Bayata, portföylerini otomobil dışı ürünlerle zenginleştirerek acentelere her branşta geniş bir ürün yelpazesi sunduklarını, böylelikle mevcut ve potansiyel müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına çözüm arayışlarında olan acentelerin yanındaki varlıklarını güçlendirdiklerini vurguladı.

Acentelerin kazançlarını artırmak için geliştirdikleri Sürekli Gelir Modeli ve diğer kampanyalarla standart komisyon dışında kazançlarını çeşitlendirip artırdıklarını belirten Bayata, "Bu çalışmalarımız neticesinde ilk 9 ayda acentelerimizin yüzde 60'ının standart komisyon gelirlerine ilave ek komisyon kazancı sağlamalarına destek olduk. Acentelerimize avantaj sağlayan çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de sürecek. Önümüzdeki yıllarda da acentelerimize değer katarak iş birliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bayata, acentelerinin hayatını teknoloji yatırımlarıyla kolaylaştırdıklarını, sektörün ilkleri arasında yer alan Ejento Mobil ve müşterilerin dijital kanallardan kendilerine kolaylıkla ulaşmalarını sağlayan Sompo Mobilo uygulamalarıyla sektörün dijitalleşmesine acentelere birlikte yön vermeye devam ettiklerini aktardı.

Acentelerine yönelik bir prestij kulübü olarak hayata geçirdikleri Samuraylar Kulübü'nün ise giderek güçlendiğini bildiren Bayata, "Samuraylar Kulübü felsefesi ve üye acentelerine sağladığı gelişim imkanları ile sektörün en özel kulübü olma yolunda hızla ilerliyor. Önümüzdeki yıl kulübü genişletmeye ve üye acentelerimize farklılaştırılmış hizmet ve avantajlı uygulamalar sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.