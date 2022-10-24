Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin lira konut desteği verilecek - Son Dakika
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Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin lira konut desteği verilecek

24.10.2022 10:56

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin lira konut desteği sağlanacağını açıkladı. Eşi vefat etmiş ve 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu bulunan kadınlar bu destekten faydalanabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat etmiş sosyal yardım faydalanıcısı kadınlara yönelik yeni bir desteği hayata geçireceklerini belirtti. Yanık, "Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında 2 bin 23 adet konut temini sağlayacağız. Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz" dedi. Bakan Yanık, konut projesinin kapsamına ilişkin açıklamalarda bulunarak, söz konusu destekten eşi vefat etmiş ve 18 yaş altı en az 3 çocuğa sahip olan sosyal yardım faydalanıcısı kadınların yararlanabileceğini belirtti.

"KONUTLAR 80 METREKARE OLACAK"

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında belediyeler ve illerdeki hayırseverlerle iş birliği içerisinde olacaklarını belirten Bakan Yanık, detayları şu şekilde paylaştı: "Eşi vefat etmiş ve sosyal yardım faydalanıcısı kadınlarımıza yönelik konut projesini hayata geçiriyoruz. Desteğimizi konut yapımı veya satın alma şeklinde iki farklı yöntemle gerçekleştireceğiz. Konutlar 80 metrekare olacak şekilde inşa edilecek. Konutların satın alınması durumunda ise bu özelliğe yakın olanlar tercih edilecek. Bakanlık olarak konut başına 300 bin TL destek verirken, ihtiyaç duyulan kaynak belediyeler ve hayırseverler tarafından karşılanacak. Konutların mülkiyeti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın (SYDV) olacak. Hak sahiplerine bedelsiz kullanım hakkı vereceğiz."

BELEDİYELER VE HAYIRSEVERLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK

Bakan Yanık, konut projesi kapsamında belediyeler ve hayırseverlerle iş birliği çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Programın başta Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere belediyeler ve hayırseverlerle iş birliği içerisinde hayata geçirilmesine yönelik 78 SYDV'mizi bilgilendirdik. Şu ana kadar Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde iş birliği protokolü imzalandı. Buna ek olarak projenin hayata geçirilmesi için 67 SYDV'miz ise arsa temini, proje çalışmaları, proje bütçesi için ilave ek kaynak noktasında protokol hazırlıklarına devam ediyor" dedi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • T.C. vatandaşı olmak
  • 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında faydalanıcısı olmak
  • Eşi vefat etmiş, 18 yaş altında en az üç çocuklu hane özelliğine haiz olmak kaydı ile diğer eşi vefat etmiş çok çocuklu aile özelliğine sahip olmak,
  • Konutların yapıldığı ilde ikamet etmek,
  • Bakanlığın Sosyal Konut Projesi de dâhil barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım yardımı kapsamında destek almamış olmak şartlarını taşımak gerekecek.
YORUMLAR (2)
  • süleyman hakan gökşen: Nuray hanım, EYT gibi düşünün, şöyle ki; önce evli olacaksınız, sonra eşiniz ölmüş olacak ve son olarak ta 18 yaşından küçük 3 çocuğunuz olacak, bu kadar basit. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Aile Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin lira konut desteği verilecek - Son Dakika


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