Son dakika edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 41, benzine ise 14 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat değişikliği pompaya yansıyacak. Zam sonrası İstanbul'da motorinin litresi 7,94'ten, benzinin litresi ise 7,90'dan satılacak.
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15.10.2021 17:41:30. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Motorin 41, benzin 14 kuruş arttı - Son Dakika