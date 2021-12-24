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Son Dakika: Akaryakıta indirim! LPG'de fiyat 72 kuruş, motorinde ise 5 kuruş düştü - Son Dakika

Son Dakika: Akaryakıta indirim! LPG'de fiyat 72 kuruş, motorinde ise 5 kuruş düştü

24.12.2021 17:54

Son dakika: Bu gece yarısından sonra geçerli olmak üzere akaryakıta çifte indirim geldi. Fiyat değişimi LPG'de 72 kuruş, motorinde ise 5 kuruş olarak pompada kendisini gösterecek. İndirimden sonra İstanbul'da LPG'nin litresi 7,98'e, motorinin litresi ise 11,42 liradan satılacak. Akaryakıta son indirim 1 Aralık tarihinde 58 kuruş olarak benzine gelmişti.

LPG'de bu gece yarısından geçerli olmak üzere gerçekleşecek 1,72 liralık indirimin 72 kuruşu, motorinde ise 45 kuruşluk indirimin 5 kuruşu pompa fiyatlarına yansıyacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorinde 40 kuruş, LPG'de ise 1 lira ÖTV'deki kaybın giderilmesinde kullanılacak. Benzine gelecek 41 kuruşluk indirimin tamamı ise ÖTV'nin yerine konulmasında kullanılacak.

LPG VE MOTORİN KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimlerin ardından LPG'nin litre fiyatı Ankara'da ortalama 8,75 liradan 8,03 liraya, İstanbul'da ortalama 8,70 liradan 7,98 liraya ve İzmir'de 8,58 liradan 7,86 liraya inecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 11,53 liradan 11,48 liraya, İstanbul'da ortalama 11,47 liradan 11,42 liraya ve İzmir'de 11,55 liradan 11,50 liraya düşecek.

AKARYAKITTA EŞEL MOBİL SİSTEMİ

Akaryakıt fiyatlarında 2018 mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş ÖTV destekleriyle zamlar tüketiciye yansıtılmamıştı. Eşel mobil sistemiyle devletin akaryakıt fiyatlarını sabit tutmak için bu yıl sonu itibarıyla feragat ettiği rakamın 60 milyar liranın üstünde olacağı hesaplanıyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor.

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Akaryakıt, İstanbul, Enerji, ÖTV, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Akaryakıta indirim! LPG'de fiyat 72 kuruş, motorinde ise 5 kuruş düştü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika: Akaryakıta indirim! LPG'de fiyat 72 kuruş, motorinde ise 5 kuruş düştü - Son Dakika
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