Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, (EPGİS) LPG oto gazın litre fiyatına 49 zam geldiğini duyurdu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam, pompa fiyatlarına yansıyacak.

LPG OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

49 kuruşluk zammın ardından İstanbul'da 6.14 liradan satılan oto gazın fiyatı 6.63'ye yükselecek. Oto gazın litresi Ankara'da 6.17'den 6.66'ya, İzmir'de ise 6.03'ten 6.52'ye çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.