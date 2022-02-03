Üye Girişi
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! LPG oto gaza zam geldi - Son Dakika

Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! LPG oto gaza zam geldi

03.02.2022 20:46

Son dakika: Son dönemlerde artan petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren LPG otogaza 40 kuruş zam yapıldı. LPG'nin litre fiyatı Ankara'da ortalama 9,48 liradan 9,88 liraya, İstanbul'da ortalama 9,27 liradan 9,67 liraya ve İzmir'de 9,21 liradan 9,61 liraya çıkacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), artan petrol fiyatlarının ardından LPG otogaza da zam geldi. Buna göre; LPG otogazın litre fiyatına geceden itibaren 40 kuruş zam yapıldı.

EPGİS, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "04/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 40 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verdi.

Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! LPG oto gaza zam geldi

LPG FİYATLARI NE KADAR OLDU?

LPG'nin litre fiyatı Ankara'da ortalama 9,48 liradan 9,88 liraya, İstanbul'da ortalama 9,27 liradan 9,67 liraya ve İzmir'de 9,21 liradan 9,61 liraya yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor.

YORUMLAR
500

Petrol, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! LPG oto gaza zam geldi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
23:58 Atatürk heykeline saldırıyı öğrenen Samsunlular heykele akın etti, ortaya çıkan fotoğraf göz kamaştırdı
23:45 Şuşa Beyannamesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri daha da güçlenecek
23:42 Son Dakika: Galatasaray'dan gece yarısı transfer gösterisi! Semih Kaya resmen takıma geri döndü
23:27 Son Dakika: Sarı-kırmızılı kulübe yeni Melo! Erick Pulgar resmen Aslan oldu
23:23 Son Dakika: Öğretmenlere yeni müjde! Merakla beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı
23:18 Türkiye'de tartışma konusu olan yeni uygulama! İlk siparişinde 30 TL ödemeyen kafede oturamayacak, 6 saatte ikinci sipariş zorunlu
23:04 Galatasaray, takımdan gönderdiği Luyindama'nın yerini hemen doldurdu! İşte Marcao'nun yeni partneri
23:02 AK Partili Mustafa Şen'den siyaseti hareketlendiren ittifak yorumu: Başka partilerle ittifaklarımız olabilir
22:39 CHP'li Aykut Erdoğdu'nun şehit paylaşımı sosyal medyadan büyük tepki topladı: Barışamadık
22:31 Tecrübeli eldivenden skandal hata! Yıldız futbolcu ayna detayını fark etmeyip çırılçıplak halini sosyal medyada paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 00:10:23. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! LPG oto gaza zam geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement