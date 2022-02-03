Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! LPG oto gaza zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), artan petrol fiyatlarının ardından LPG otogaza da zam geldi. Buna göre; LPG otogazın litre fiyatına geceden itibaren 40 kuruş zam yapıldı.

EPGİS, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "04/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG otogazda 40 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verdi.

LPG FİYATLARI NE KADAR OLDU?

LPG'nin litre fiyatı Ankara'da ortalama 9,48 liradan 9,88 liraya, İstanbul'da ortalama 9,27 liradan 9,67 liraya ve İzmir'de 9,21 liradan 9,61 liraya yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor.