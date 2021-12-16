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Son dakika: Benzine 56 kuruş zam geldi! 11 liraya az kaldı - Son Dakika

Son dakika: Benzine 56 kuruş zam geldi! 11 liraya az kaldı

16.12.2021 16:26

Son dakika: Dolar kurundaki artış akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş fiyat artışı oldu. Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 10,89'dan, Ankara ve İzmir'de 10,98'den satılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 56 kuruş zam yapılacağını duyurdu.

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 17/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 56 kuruş pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından Ankara ve İzmir'de ortalama 10,42 liradan satılan benzinin litre fiyatı 10,98 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 10,33 liradan 10,89 liraya çıkacak.

DÖVİZDEKİ HAREKETLİLİK AKARYAKIT FİYATLARINI VURDU

Merkez Bankası'nın seri faiz indirimlerine gitmesiyle Türk lirasında yaşanan tarihi değer kayıpları, akaryakıt ve birçok üründe zam yağmuruna neden oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika: Benzine 56 kuruş zam geldi! 11 liraya az kaldı

Akaryakıt, İstanbul, dolar, İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Benzine 56 kuruş zam geldi! 11 liraya az kaldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika: Benzine 56 kuruş zam geldi! 11 liraya az kaldı - Son Dakika
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