Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan staj yapacak öğrencilere müjdeli haber! Asgari ücret seviyesine çıkacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan staj yapacak öğrencilere müjdeli haber! Asgari ücret seviyesine çıkacak

18.10.2022 14:40

Ankara'da yaptığı konuşmada staj yapacak öğrencilere de güzel bir haber veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 yılından itibaren yaz stajı için ödenen rakamı asgari ücret seviyesine çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen E-İnsan Programı'nda hem gündeme hem de ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin artık gelişmiş ülkeler arasına girdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye artık iyi eğitimli evlatlarının kariyer için yurt dışına gittiği değil, yurt dışında eğitim gören evlatlarını kendine çeken cazibe merkezi olmuştur. Türkiye artık gelişmiş ülkeler arasındadır. Ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma devrimlerinin gerisinde hep önce insan anlayışı vardır. Fiziki alt yapı ve hizmet unsurları yetişmiş insan kaynağıdır. Bu ikisi bir araya gelmeden kalkınma gerçekleşmez. Türkiye'nin kalkınmasını sadece yollarda, köprülerde, binalarda, barajlarda aramak eksik bir yaklaşımdır" dedi.

"YAZ STAJ ÜCRETLERİNİ ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNE ÇIKARIYORUZ"

Yaz aylarında staj yapan öğrencilerin aldığı ücreti asgari ücret düzeyine çıkardıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. Özel sektör de 150 bin öğrenciye benzer şartlarda staj imkanı vererek toplamda bu sayıyı 300 bine ulaştırmamıza destek vermelidir" dedi.

"MADEN PATLAMASINDA YARALANAN İŞÇİLERİMİZ BİR NUMARA PROFESÖRLER TARAFINDAN TEDAVİ EDİLİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Bartın'daki Amasra olayında 41 şehidimiz var. Ancak bu 41 şehidimizin dışında bütün oradaki yaralılarımıza anında müdahale ile onları sağlıklarına kavuşturmak; 6 tane de ağır olan ki bir tanesinin şuuru açıktı; hastanede ziyaret ettim.

Diğer 5 tanesinin durumu biraz sıkıntılı. İstanbul'daki Çam Sakura Hastanemizde tedavi gören ve yanık durumları ağır olan bu hastalarımız şu an Türkiye'de adeta bir numara konumunda olan profesörlerimiz tarafından tedavileri yapılıyor. Estetikte şu an yine aramızda olan hocalarımız Türkiye'de çok çok ciddi operasyonlar gerçekleştiriyorlar. Nereden nereye geldiğimizi söyleme bakımından bunlar çok önemli.

"GÜNEYDOĞU'DA İNSANLARIMIZ ARTIK 12'DE BİLE DIŞARI ÇIKABİLİYOR"

Terörle mücadeleden sınır emniyetine ve asayişe kadar tüm alanlarda huzuru tesis ederek insanların gece gündüz güven içinde hayatlarını sürdürebilmelerini sağladık. Hatırlayın; Güneydoğu'da belli saatten sonra dışarı çıkmak mümkün değildi ama şimdi gece saat 12'ye 1'e kadar vatandaşlarımız dışarıda bütün kafelerde, restoranlarda geziyorlar.

"TÜRKİYE ARTIK GELİŞMİŞ ÜLKELER ARASINDA"

Türkiye artık iyi eğitimli evlatlarının kariyer için yurt dışına gittiği değil, yurt dışında eğitim gören evlatlarını kendine çeken cazibe merkezi olmuştur. Türkiye artık gelişmiş ülkeler arasındadır. Ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma devrimlerinin gerisinde hep önce insan anlayışı vardır. Fiziki alt yapı ve hizmet unsurları yetişmiş insan kaynağıdır. Bu ikisi bir araya gelmeden kalkınma gerçekleşmez. Türkiye'nin kalkınmasını sadece yollarda, köprülerde, binalarda, barajlarda aramak eksik bir yaklaşımdır.

"2023'TEN İTİBAREN STAJ ÖĞRENCİLERİ ASGARİ ÜCRET ALACAK"

Üniversite sayımız 76'dan 208'e çıktı. Artık ilmin adeta ulaşamadığı yer bırakmadık. Bazı üniversitelerimizde boş kalan kontenjanlar ile ilgili sorun da çözüldü. Bizim üniversite sayısını artırma sebeplerimizden biri geçmişte en büyük sıkıntılardan olan yükseköğretime ulaşılabilirlik sorunuydu. Dikkatimizi ve kaynaklarımızı eğitim kalitesinin yükseltilmesine veriyoruz. 1,2 milyonu aşkın öğrenci ve mezun ile 8 bini aşkın işveren yetenek kapısı üzerinden ücretsiz bir şekilde bir araya gelebilmektedir.

Yaptığımız düzenlemeler her gencimizin önünde tüm kapıları açıyor. Birilerinin karalama kampanyalarına kimse aldırmasın. Uzaktan eğitim kapısı dediğimiz hizmetten de 3,8 milyonu aşkın personelimiz istifade etmiştir. Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. Özel sektör de 150 bin öğrenciye benzer şartlarda staj imkanı vererek toplamda bu sayıyı 300 bine ulaştırmamıza destek vermelidir.

Önümüzdeki yıl Ulusal Staj Programımızdaki stajyer öğrenci sayısını da 150 bine çıkartıyoruz. Staj sürelerinin de 3 aya kadar uzatılabilmesini sağlıyoruz. Ulusal Staj Programı'nın 2023 başvurularını da bugün itibariyle açıyoruz."

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