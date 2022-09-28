Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret sorusunu yanıtladı: Hiç endişeniz olmasın - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret sorusunu yanıtladı: Hiç endişeniz olmasın

28.09.2022 23:12

Temmuz ayında 5 bin 500 liraya yükseltilen asgari ücretin ardından milyonların gözü yılbaşında yapılacak olan zamda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asgari ücret yılbaşında ne kadar olacak?" sorusu karşısında herhangi bir rakam telaffuz etmezken, "Hiç endişeniz olmasın" şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtladığı sorular arasında asgari ücretle ilgili soru da vardı.

"2023'E ÇOK DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE GİRECEĞİZ"

Türkiye'nin 2023'e daha güçlü şekilde gireceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi yapmış olduğumuz asgari ücret tespit rakamlarında son tespiti aralıkta yapacağız. Arkadaşlarımız çalışıyorlar, değerlendirmeleri yapıp yıl sonu itibarıyla adımları atacağız. 2023'e girerken çok daha güçlü bir şekilde gireceğiz" dedi.

"RAKAM KONUSUNDA ENDİŞE OLMASIN"

Asgari ücret rakamı konusunda endişe olmaması gerektiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir defa tereddüt etmeden asgari ücreti yükseltirken, yapılan artışın maliyeti işverenin üzerine bırakmadık, onu da biz üzerimize aldık. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için önümüzdeki ay asıl tespiti yapacağız. Rakam konusunda hiç endişe edilmesin" ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret sorusunu yanıtladı: Hiç endişeniz olmasın - Son Dakika


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