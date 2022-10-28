Türkiye Yüzyılı vizyonunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'u yapacağız - Son Dakika
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Türkiye Yüzyılı vizyonunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'u yapacağız

28.10.2022 18:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidar ile muhalefeti karşı karşıya getiren Kanal İstanbul'un Türkiye Yüzyılı sözlerinden biri olarak hedeflerin arasında olduğunu belirterek, "Yakında Kanal İstanbul'un çalışmaları başlayacak. Biz bu projeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen ' Türkiye Yüzyılı' programında AK Parti vizyon belgesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, vizyonun bir parçası olan Kanal İstanbul Projesiyle ilgili de konuşarak muhalefetin tavrını eleştirdi.

"MUHALEFET KANAL İSTANBUL'A KARŞI ÇIKIYOR"

Kanal İstanbul'la ilgili olarak Erdoğan, "Eser ve hizmetlerimiz anlatmakla bitmiyor. Şimdi geliyorum toplantımızın asıl yönüne. Bir de Türkiye Yüzyılı programı ile yapmayı hedeflediğimiz çalışmalara. Muhalefet Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor. Şimdiye kadar her atılan adıma karşı çıkıyorlar, dikili taşınız yok. Yapacağız, bak köprünün temelini attık Kanal İstanbul'da. Şu anda o yürüyor. İnşallah yakında da Kanal İstanbul çalışmaları başlayacak" dedi.

"BUNLARIN KAFASI BASMAZ, ANLAMAZ BUNLARI"

Muhalefete yüklenmeye devam eden, " İstanbul Boğazı'nı çevre tehdidinden kurtaracağız, Kanal İstanbul'la. Bu muhalefetin kafası basmaz, anlamaz bunları anlamaz. Bunlar 18 Temmuz Çanakkale Köprüsü'ne, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Osmangazi'ye hayır diyorlardı, yaptık. Siz ne derseniz deyin biz yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Bu proje Türkiye Yüzyılımızdaki sözlerimizden biri olarak hedeflerimiz arasında yerini korumaktadır. Seçim tarihine kadar elbette paylaşacağımız yeni projelerimiz olacak. Bugün sadece Türkiye Yüzyılı'nın felsefesini, ruhunu, özünü anlatmak istiyorum.

"TÜRKİYE YÜZYILI HUZUN YÜZYILIDIR"

Ülkemizde hayatı tüm unsurlarıyla kucaklayan eko sistemi güçlendirirken dünyada aynı yönde adımlar atılması için mücadele edeceğiz. Çevrenin korunması, ekonomik kalkınma, sosyal gelişme alanlarında tüm kurum ve taraflarla ortak hedeflere yürüyeceğiz. Türkiye Yüzyılı huzurun yüzyılıdır. Dünya göçün sembolü haline dönüştüğü, ekonomik adaletsizlik, sosyal parçalanma yaşarken biz tam ortasında bulunduğumuz sıkıntılı fotoğraftan da ayrışıyoruz. Kendi güvenlik ve refahından başka öncelikleri olmayanların aksine huzuru bölgemizle, dünya ile birlikte oluşturacağımız ortak iklimde aramaya devam edeceğiz.

"TÜRKİYE'NİN ULAŞAMAYACAĞI HEDEF YOKTUR"

Dünya beşten büyük çağrısının temelinde bir anlayış var. Türkiye Yüzyılı başarının yüzyılıdır. Ecdadımızdan aldığımız ilhamla, girdiğimiz her mücadeleyi başarıyla sonuçlandıracak özgüven, dirayet, azme, kabiliyete sahip olmamızdan şüphe etmiyoruz. Türkiye Yüzyılı güven ve istikrarın yüzyılıdır. Küresel düzeyde söz, etki, üretim, ihracat, istihdam özellikle bu istihdam gücünü kazanan ülkemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle garanti altına aldığımız güven ve istikrar iklimi sayesinde elde etmiştir.

Türkiye'nin yönetimde istikrara sıkı sıkıya sahip çıkması halinde ulaşamayacağı hedef yoktur. Günü kurtarmak değil, geleceği inşa etmek için ülkemize eser ve hizmet kazandırmayı sürdüreceğiz. En kısa sürede 1 trilyon dolar dış ticaret hacmi, 100 milyar dolar turizm gelirine kavuşturacağız.

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Yüzyılı vizyonunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'u yapacağız - Son Dakika


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