Dar gelirli vatandaşların icralık borçlarına devlet desteği: 30 milyar liralık borç tasfiye edilecek

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Hükümetin uzun süreden bu yana üzerinde çalıştığı dar gelirlilere destek paketiyle ilgili çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Paketle 6 milyona yakın vatandaşın icra takibine düşen 30 milyar lira civarındaki borcu tasfiye edilecek.

ELEKTRİK VE SU GİBİ TEMEL İHTİYAÇLARDAN KAYNAKLANAN BORÇLARI DEVLET ÜSTLENECEK

NTV'de yer alan habere göre paket iki ayaklı olacak. Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları devlet üstlenmiş olacak. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.

VARLIK ŞİRKETLERİ'NE DEVREDİLEN 2 BİN 500 TL'YE KADAR OLAN BORCU DEVLET ÖDEYECEK

Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek. Düzenleme Meclis'ten yasa çıkarılarak yürürlüğe girecek.

BAKAN NEBATİ DE AYRINTILARI AÇIKLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında konuyla ilgili ayrıntıları verdi. akan Nebati, "Kamu maliyesine önemli bir yük getirmeden bu borçların tasfiyesini amaçlıyoruz. Bu borçlarda varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlar alacaklı tarafı oluşturuyor. Borçlular ise gerçek kişi. Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak. Bu sayede küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşların icralık borçlarının tasfiyesi gerçekleşecek" dedi.

KILIÇDAROĞLU DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı videoda vatandaşların Varlık Şirketleri'ne devredilen borçları hakkında açıklamada bulundu. Varlık Şirketleri'ne olan borçların ödenmemesini isteyen Kılıçdaroğlu, "Borçların faizi arttıkça ödeme şansı kalmayan insanların borçlarına bankalar ne yapıyor? Bu da bir başka soru. Borçlarınızı varlık şirketlerine satıyorlar. Öyle varlık dendiğine de bakmayın. Kılıf o kılıf. Bu şirketler tefecidir, mafyadır. Borçlarınız nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız. Size, ailenize zarflar gönderecekler, tehdit edecekler. Bunlar tefecidir, bunlar mafyadır. Bunlar engerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşınıza ve ekmeğinize göz koyanlardır. Sakın, sakın ödemeyin! Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım, ödemeyin" ifadelerini kullandı.

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ KONUSU NEDİR?

Bankalar ortalama 2-3 yıl hukuki takipten sonra tahsil edemedikleri dosyalardan oluşan tahsili gecikmiş alacak portföylerini ihale yoluyla varlık yönetim şirketlerine temlik eder. Bu şirketler de vatandaşlardan borçları tahsil etmeye çalışır.