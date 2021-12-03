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Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

03.12.2021 11:14
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

''Kasım ayının zam rekortmeni biber oldu'', ''Ay sonu TÜFE yüzde 3,51 artarken yıllık enflasyon yüzde 21,31'e yükseldi'', ''Ev sahiplerinin kiraya ne kadar zam yapabilecekleri belirlendi'' gibi son 24 saat içinde ekonomi dünyasından derlenen son dakika haberlerine bu sayfadan erişebilirsiniz.

Ekonomi dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

KASIM AYINDA ENFLASYON YÜZDE 3,51 ARTTI

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

TÜİK; asgari ücretliler, emekli ve memurların maaş zamlarına doğrudan etki edecek enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım ayında TÜFE yüzde 3,51 artarken yıllık enflasyon yüzde 21,31'e yükseldi. Böylece yıllık tüketici enflasyonunda Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviye kaydedildi.

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SUSAM, ZAM REKORUNA KOŞUYOR!

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

Simidin gelen zamlarla birlikte 3.5 TL'den satışa sunulmasının ardından simidin vazgeçilmezi susamdaki fiyat artışı da dikkat çekti. Yaklaşık yüzde 150'lik artışla kilosu 13 liradan 35 liraya kadar yükselen susam fiyatı fırıncı ve satıcıları kara kara düşündürüyor. Üreticiler, 3.5 lira satış fiyatının dahi masraflarını karşılamadığını söyledi.

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KİRA ARTIŞINDA EN YÜKSEK ORAN YÜZDE 17,71 OLDU

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Aralık ayı kira artış oranları belli oldu. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Aralık ayı için yüzde 17,71 oldu.

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KASIM AYININ ZAM ŞAMPİYONU BİBER OLDU

Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

İstanbul Ticaret Odasınca, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve vatandaşı bilgilendirmek için geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte listeledi. Buna göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 28,67 ile sivri biber, en fazla azalan ürünün ise yüzde 25,66 ile kıvırcık salata oldu.

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Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

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Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika Ekonomi


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