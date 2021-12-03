Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

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KASIM AYINDA ENFLASYON YÜZDE 3,51 ARTTI

TÜİK; asgari ücretliler, emekli ve memurların maaş zamlarına doğrudan etki edecek enflasyon rakamlarını açıkladı. Kasım ayında TÜFE yüzde 3,51 artarken yıllık enflasyon yüzde 21,31'e yükseldi. Böylece yıllık tüketici enflasyonunda Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviye kaydedildi.

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SUSAM, ZAM REKORUNA KOŞUYOR!

Simidin gelen zamlarla birlikte 3.5 TL'den satışa sunulmasının ardından simidin vazgeçilmezi susamdaki fiyat artışı da dikkat çekti. Yaklaşık yüzde 150'lik artışla kilosu 13 liradan 35 liraya kadar yükselen susam fiyatı fırıncı ve satıcıları kara kara düşündürüyor. Üreticiler, 3.5 lira satış fiyatının dahi masraflarını karşılamadığını söyledi.

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KİRA ARTIŞINDA EN YÜKSEK ORAN YÜZDE 17,71 OLDU

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Aralık ayı kira artış oranları belli oldu. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Aralık ayı için yüzde 17,71 oldu.

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KASIM AYININ ZAM ŞAMPİYONU BİBER OLDU

İstanbul Ticaret Odasınca, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve vatandaşı bilgilendirmek için geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte listeledi. Buna göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 28,67 ile sivri biber, en fazla azalan ürünün ise yüzde 25,66 ile kıvırcık salata oldu.

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