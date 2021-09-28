Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 28 Eylül 2021

28 Eylül 2021 tarihli tüm Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>son dakika ekonomi haberlerini sizin için derledik.

TOKİ 1380 TANE KONUT VE İŞ YERİNİ SATIYOR

Dar gelirlileri ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ, açık artırma ve kura yöntemiyle konut ve iş yerlerini satışa çıkarmaya devam ediyor. Böylelikle aralık ayında 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarılacak. İşte fiyatları 56 bin TL'den başlayan konut ve işyerlerinin bulunduğu iller ve konut adetleri.

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MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 120 MİLYAR DOLARIN ÜSTÜNE ÇIKTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Finansın Geleceği Zirvesi'nde önemli açıklamalar yaptı. Piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın rezervlerindeki son durumu da paylaştı. Kavcıoğlu, "Rezervlerimiz 85-90 milyar dolar seviyelerinden yaklaşık 30 milyar dolar artışla 120 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı." dedi.

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VEDAT MİLÖR'ÜN DOLARI DÜŞÜRME FİKRİ DİKKAT ÇEKTİ

Asıl mesleği ekonomist olan ünlü gurme Vedat Milor'den doların 1 liraya düşmesi için esprili bir paylaşım geldi. Konu hakkında ironi yapan Milor, "Doları önce 10 liraya çıkartıp sonra 1 sıfır atmalıyız" dedi. Milor'un paylaşımına yüzlerce yorum geldi.

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YUNAN BASINI ORTALIĞI KARIŞTIRDI: YENİ SAVAŞ UÇAĞI "SU-75 CHECKMATE" OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Savunma sanayisinde de biz her geçen gün daha ileri gidiyoruz, daha ileri gideceğiz. Ama yarın 'Niçin F-35'i almıyorsun?' diyemezler. Vermezsen almayız. O zaman biz daha başka kapılara da müracaat ederiz" ifadelerine vurgu yapan Yunan basını, Türkiye'nin yeni savaş uçağının Rus yapımı "Su-75 Checkmate" olacağı iddiasına yer verdi. ABD basını analizlerinde "Su-75 Checkmate"i göklere çıkarmış ve haberlerinde duyulan endişeye yer vermişti.

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ÇİFTÇİ ÇÖPE ATIYOR, MARKLETLERDE 6 LİRADAN SATILIYOR

Türkiye'nin narenciye üretiminin üçte birini gerçekleştiren Adana'da yaklaşık 135 bin dekar alanda üretimi yapılan mayer cinsi limonda hasat sürüyor. Bahçede kilogram fiyatı 1 ile 1 buçuk lira arasında değişen limona talep olmazken çiftçinin çöpe attığı ıskarta limonu ise yerel zincir marketler kilogramı 5-6 liradan satışa sunuyor. Yerel zincir marketlerin ıskarta limonları kimi zaman bahçeden, kimi zaman da narenciye paketleme tesislerinden 40-50 kuruşa aldıkları ortaya çıktı.

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