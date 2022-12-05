18 ay aradan sonra enflasyon düştü! Yıllık bazda yüzde 84,39 oldu - Son Dakika
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18 ay aradan sonra enflasyon düştü! Yıllık bazda yüzde 84,39 oldu

05.12.2022 10:25

Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 2,88 olurken yıllık yüzde 84,39 olarak belirlendi. 18 ay aradan sonra ilk kez yıllık bazda düşüş görüldü. Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 3,54 olurken yıllık yüzde 85,51 olarak açıklanmıştı.

Türkiye'de enflasyona karşı mücadele devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri de ilgiyle takip ediliyor. TÜİK, piyasaların merakla beklediği enflasyon verilerini açıkladı.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 84,39

Kasımda TÜFE'deki değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti. Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 3,54 olurken yıllık yüzde 85,51 olarak açıklanmıştı. Böylece 18 ay aradan sonra ilk kez yıllık bazda düşüş kaydedildi.

Son Dakika: Kasım ayında enflasyon düştü! Yıllık bazda yüzde 84,39 oldu

EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %35,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %107,03 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,42 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,75 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Son Dakika: Kasım ayında enflasyon düştü! Yıllık bazda yüzde 84,39 oldu

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ VERİLERİ

2022 yılı Kasım ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 17 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 119 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre %54,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %76,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %61,31 olarak gerçekleşti.

Son Dakika: Kasım ayında enflasyon düştü! Yıllık bazda yüzde 84,39 oldu
YORUMLAR (11)
  • Yücel Özcan: Bu resmen milletin aklıyla dalga geçmektedir başka birşey demiyorum.siz insanların aklıyla dalga geçiyorsunuz ?????????? Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
  • Serdar Can: Vatandaşın bundan neden haberi yok 250 tl ye aldığımız seker çuvalı 1200tl 95tl ye aldığımız ayçiçek yağı 200tl 35 tl ye aldığım familya 32li tuvalet kağıdı 149tl 3.5 tl ye aldığımız otogaz 10.70tl pazara zaten hiç bakmaya gerek yok 10tl altına sebze yok elektrik doğalgaz benzin zaten almış başını gitmiş 800 tl lik kiralık ev 2000 tl olmuş 300bin tl lik ev 800 bin olmuş 30bin tl lik araba 80bin olmuş ve enflasyon düşmüş vay be yersen Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 18 ay aradan sonra enflasyon düştü! Yıllık bazda yüzde 84,39 oldu - Son Dakika


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