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Son Dakika! Erdoğan: Kredi ve burs miktarını lisans öğrencileri için 2000 liraya, yüksek lisans öğrencileri içinse 4000 liraya yükseltiyoruz - Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan: Kredi ve burs miktarını lisans öğrencileri için 2000 liraya, yüksek lisans öğrencileri içinse 4000 liraya yükseltiyoruz

Son Güncelleme: 31.10.2023 19:47

Son dakika: Kabine toplantısının ardından yeni kredi ve burs miktarlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''2024 yılı kredi-burs rakamını; lisans öğrencileri için 1250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs miktarlarının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi.

Yeni kredi ve burs miktarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 yılı kredi-burs rakamını; lisans öğrencileri için 1250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs miktarlarının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

YENİ KREDİ-BURS MİKTARLARI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Üniversite öğrencilerine müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kredi ve burs miktarlarını duyurdu.

LİSANS 2 BİN, YÜKSEK LİSANS 4 BİN, DOKTORA 6 BİN LİRA OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan kredi veya burs alan 1 milyon 600 bin öğrencimize, önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamı açıklıyorum. Evet, 2024 yılı kredi-burs rakamını; Lisans öğrencileri için 1250 liradan 2 bin liraya… Yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs miktarlarının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİMİZ İÇİN HİÇBİR FEDAKARLIKTAN KAÇMIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteği ile ücretsiz "10 CİGABAYT"lık internet sözümüzü geçen hafta yerine getirdik. Gençlerimizin, kendilerini en iyi, en donanımlı şekilde yetiştirebilmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçmıyoruz.

"27 MİLYAR LİRALIK BORCU SİLDİK"

Göreve geldiğimizde yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi-burs miktarı 45 liraydı. Biz bu rakamı 27 kat artışla 2023 yılı itibariyle lisansta 1.250 liraya, yüksek lisansta 2 bin 500 liraya, doktora da 3 bin 750 liraya çıkardık. Ayrıca kredi almış öğrencilerimizin geri ödemelerindeki TEFE-TÜFE oranlı güncellemeleri silerek, yalnızca ana paranın ödemesini temin ettik. Bu şekilde 3,3 milyon öğrencimizin, toplam 27 milyar liralık borcunu silmiş olduk.

"950 BİNİ AŞKIN GENCİMİZE YURTLARIMIZDA BARINMA İMKANI SUNUYORUZ"

Şartları taşıyan öğrencilerimizin burs, başvuran her öğrencimizin de kredi imkanından faydalanmasını sağlıyoruz. Aynı şekilde tek bir öğrencimizi dahi açıkta bırakmamak için yurtlarımızın sayısını ve yatak kapasitesini artırdık. Bu sene 950 bini aşkın gencimize yurtlarımızda barınma imkânı sunuyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Burs, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Erdoğan: Kredi ve burs miktarını lisans öğrencileri için 2000 liraya, yüksek lisans öğrencileri içinse 4000 liraya yükseltiyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Erdoğan: Kredi ve burs miktarını lisans öğrencileri için 2000 liraya, yüksek lisans öğrencileri içinse 4000 liraya yükseltiyoruz - Son Dakika
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