ŞAHİN SEÇEN - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ı kapsayan TRC3 Bölgesi'nde yapılacak yatırımlarda kullanılacak kredilerin faizlerinin karşılanması için 15 milyon lira kaynak aktaracak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 3 Eylül'de Mardin'de tanıtımını yaptığı 15 milyon lira bütçeli, "Rekabet İkliminin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı"na başvuru süreci başladı.

Proje başına en az 250 bin, en fazla 2 milyon lira tutarındaki yatırımlar için verilecek destek, girişimcilerden ilgi gördü.

4 ilde yaklaşık 100 yatırımcı ilgili bankaya "Kredi uygunluk belgesi" almak için başvuru yaparken, başvurusu kabul edilen girişimciler hazırladıkları projeleri destek programından faydalanmak için DİKA'ya sunacak.

"Çarpan etkisi ile bölgemize 80 milyon lira kaynak aktarımı sağlanmış olacak"

DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, AA muhabirine, TRC 3 bölgesinde girişimciliğin geliştirilmesi, işletmelerin ve şirketlerin rekabet gücünün artırılması amacıyla bu programın ilan edildiğini belirtti.

Programda Vakıf Katılım Bankası ile çalıştıklarını, işletmelerin ve şirketlerin kullanacağı kredilerin kar paylarının ajans tarafından karşılanacağını ifade eden Alanlı, "Programın bütçesi 15 milyon lira ancak çarpan etkisi ile bölgemize 80 milyon liralık kaynak aktarımı sağlanmış olacak." dedi.

Alanlı, programa, hizmet ve üretim kalitesi ile verimliliği yükseltmek isteyen, özellikle inovatif ve teknolojik odaklı yatırım yapmak isteyenler ile istihdam garantisi veren tüm işletmelerin ve kar amacı güden kamu kurum ve kuruluşlarının başvurabileceğini dile getirerek, "Bu program vesilesiyle bölgemizde yeni yatırımların yapılmasını, inovatif ve teknolojik odaklı dönüşümlerin sağlanmasını, istihdamın artırılmasını bekliyoruz. Özellikle pandeminin olumsuz koşullarından sonra devlet olarak yeni yatırımlara kaynak aktararak bölgesel kalkınmayı desteklemek istiyoruz." diye konuştu.

Program kapsamında en az 250 bin lira, en fazla 2 milyon lira olan yatırımlar için hazırlanacak projelere destek verileceğini aktaran Alanlı, şunları kaydetti:

"Bunun için öncelikli olarak işletmelerimizin ve şirketlerimizin Vakıf Katılım Bankasında bir kredi hesabı açtırmaları gerekiyor. Daha sonra projeyle ajansımıza başvuracaklar. Başvurular 4 Ocak 2022 tarihi itibarıyla tamamlanacak. Bölgemizde genç işsizlik oranı çok yüksek. Bu nedenle istihdamı artırmak amacıyla geliştirdiğimiz bir program bu. Programı zaten bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda yaptık. Şu anda büyük oranda talep geldi. İncelemeler yapıyoruz. Programa yönelik büyük bir heyecanı ve isteği bölgemizde görüyoruz."

Destek programı heyecan yarattı

Bir tekstil fabrikasının müdürü Yusuf Kaya, 10 yıldır 190 personelle bölgede hizmet verdiklerini belirterek, sektörde gelişmek istediklerini söyledi.

Destek programından faydalanmak istediklerini dile getiren Kaya, "Makine ve teçhizatlarımızı yenilemek için ve güneş panelleri için kullanmak istiyoruz. Bizim için ciddi artıları olacağı kanaatindeyiz. Bize sağlayacağı katkıyla üretimimiz artacaktır. Hem kurumuza hem devletimize teşekkür ediyoruz. Böyle bir desteğin başlatılmasının pandemi sürecinden yaralı çıkan işletmelere ciddi anlamda bir pansuman görevi göreceği kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.

Tekstil fabrikası sahibi Aziz Bakay da 5-6 kişi ile başladıkları üretim işinde şu anda 160 kişiyi istihdam ettiklerini aktardı.

Verilecek destekle istihdamı artırmak istediklerini anlatan Bakay, "Desteğin tamamını alabilirsek 133 kişiye ek istihdam sağlamayı planlıyoruz. Makine ve teçhizat alarak bu istihdamı yapmak istiyoruz. Bu desteğin bizlere çok faydası olacak." şeklinde konuştu.