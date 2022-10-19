Son dakika haberleri | Eski ATSO Başkanı Çetin: "YSK'nın gerekçeli kararını bekliyoruz"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) eski Başkanı Davut Çetin, Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararını beklediklerini belirterek, "Mazbatamızı verdiler, bundan sonrası yoktur. Tam kanunsuzluk varsa seçim iptal edilir, bu da yok. Hala bize gerekçeyi vermediler. Gerekçe bir çıksın gerekli her türlü girişimi yapacağız, hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Anayasa Mahkemesi'ne kadar bu süreci götürmeyi düşünüyoruz" dedi.

Eski ATSO Başkanı Davut Çetin, bir otelde ekibiyle düzenlediği basın toplantında seçim sürecinde yaşananlar hakkında bilgi verdi. Çok uzun süren bir seçim sürecinden geçtiklerini hatırlatan Çetin, bu süreçte birçok olayın yaşandığını ve ortada bilgi kirliliğinin olduğunu kaydetti. Antalya kamuoyunun gelen farklı bilgilerle yönlendirildiğini söyleyen Çetin, "140 yıllık oda tarihinde 7-5 yıldır başkanlık yapıyordum. 1999'dan beri odada varım, arada bir 4 yıl ara verdim. 7 yıl başkan yardımcılığı yaptım. Bunu yaparken de gerçekten 140 yıllık tarihi en ufak bir leke gelmeden gururla görev yaptım. Ticaret sanayi odası seçimleri Türkiye'nin en demokratik seçimleridir. Seçim süreci 3 ay önce başladı. 1.5 ay önce de belirli bir ivme kazandı. Resmi başlayış tarihi 9 Eylül'dü, 1 Ekim'de seçimleri yaptık. Çok ciddi yanıltıcı bilgiler var ortada" ifadelerini kullandı.

Seçimi 59-58 kazanmalarına rağmen Kepez 3. İlçe Seçim Kurulu'nun taraflı davranarak 56 oyu iptal ettiğini ileri süren Çetin, her oda seçimlerinde bir ismin çizilerek, yerine başka bir ismin yazılabildiğini kaydetti. Aldıkları 59 oyun 56'sının iptal edildiğini hatırlatan Çetin, "Seçmenin burada verdiği bir karar var. Bu kararları yok sayarak 56 oyumuzu iptal ettiler. Bunu İl Seçim Kurulu'na götürdük. İl Seçim Kurulu siz haklısınız diyor, oylarımızın geçerli olduğuna karar veriyor. 12 Ekim'de mazbatayı alıyoruz. 3 hakimin verdiği kararda oy birliğiyle bir karar veriliyor. Yaptığımız bir savunma var. TOBBB yönetmeliğinde her şeyin tarifi var. Son karar verici mercii İl Seçim Kurulu'dur der. İl Seçim Kurulu kararından sonra YSK'ya itiraz edilmez der. Biz görevimize başladık, YSK'ya bir dilekçe gidiyor. YSK bunu değerlendiriyor, tarihinde görülmemiş bir şekilde bir karar çıkıyor. Bir gün önce dilekçe veriliyor, ertesi gün 6'ya 5 bu itirazı kabul ediyor. O gün alelacele bir ön karar çıkıyor. Sanki yangından mal kaçırır gibi Kepez'e, ile yazı yazıyor mazbatasını verin diyor" dedi.

"Seçmenin iradesi yok sayılıyor"

YSK'nın hala gerekçeli kararını açıklamadığına işaret eden Çetin, "Gerekçesi ne bilmiyorum. Birçok avukat ve hakimle görüştüm. Bugün çarşamba, hala YSK'nın gerekçeli kararı yok. 75 oy da alsak, 56 oy iptal edilince zaten biz seçimi kazanamayacakmışız. Bu güçler girmiş, her şey ayarlanmış, artık seçimi kazanma ihtimalimiz kalmamış. Odalar ve borsa seçimlerinde hepsinde çizik vardı. Yönetmelik derki çizik yapılır der. 117 kişi hem adaydır, hem seçmendir. İtiraz eden seçimi kazandı. İlçenin verdiği kararlar çok taraflıdır. 59 oy almış 13 bin 650 seçmende, 56'sını yok sayıyorlar. Seçmenin iradesi burada yok sayılıyor" ifadelerini kullandı.

"Kara leke olarak girecektir"

6 Ekim akşamı yine bu toplantının yapıldığı salonda olduklarını hatırlatan Çetin, bu süreçte çok ciddi baskılar yaşadıklarını söyledi. 140 yıllık odanın tarihinde yaşanmamış şeyleri yaşadıklarını aktaran Davut Çetin, "7.5 yıldır burada görevdeyim böyle bir rant görmedim. En çok üzüldüğüm nokta ATSO'nun itibarının bu kadar zedelenmesidir. Bu odada ne var. 7.5 yıldır buradayım ben, bir şey görmedim. Bu sefer başka bir şey yaşadık. Bu kez seçim falan yapmadık, direkt ekonomik savaş yaşadık. Bizim seçim masrafımız 750-800 bin TL'dir. O gece burada yaşananlar ATSO'nun 140 yıllık tarihine bir kara leke olarak girecektir o akşam" dedi.

"Tam kanunsuzluk seçimin iptalidir"

Seçimlerde 3 sandık kurulduğunu ve şaibeler yaşandığını öne süren Çetin, "Tam kanunsuzluktan YSK'ya şikayet ediliyor. YSK'nın alacağı en büyük karardı seçimin iptali. Tam kanunsuzluktan müracaat ettiyseniz, alttaki bir mahkemeye uymaz. Hiçbir inceleme yapmadan, 'ona uydum' diyemez. Tam kanunsuzluğun sonucu seçimin iptalidir. Onu bile iptal etmeye gözleri yemedi. Çünkü biz seçimi büyük bir farkla kazanırdık. İş öyle bir hale geldi ki, koltuğun oturulacak hali de kalmadı. Anormal itibarsız bir duruma geldi. Kendi adıma kamuoyundan yaşattığım olumsuz şeyler için özür diliyorum. 1 Ekim'den sonra yaşananlar oda tarihine bir kara leke olarak girecektir. 117 kişinin sandıktaki oylarını sayıp belirleyemedik. Biz bu seçimi anamızın ak sütü gibi bize helal olduğunu biliyoruz. Hukuktan yüksek yargıçlarla görüştük. Biz sizin seçimi anlayamadık diyor. Bir iki oyu iptal edin, 56 oyu nasıl iptal edersiniz. Mücadelemiz devam edecek" değerlendirmesini yaptı.

"Masa başında kaybettik"

Davut Çetin, seçimi sahada kazandıklarını ama masa başında kaybettiklerini söyledi. "Siyasete girecek misiniz?" sorusuna da Çetin, "ATSO Başkanı olduğum sürece siyaset yapmayacağım dedim. Ama artık demiyorum. Bundan sonra siyasete girmeyeceğim de demiyorum" cevabını verdi.

" Anayasa Mahkemesi'ne kadar süreci götüreceğiz"

Gelinen süreçte ATSO koltuğunun çok kirlendiğini ifade eden Çetin, "Biz de gerekli hukuki girişimleri yapmaya devam ediyoruz. Seçim iptal edilse bile o koltuk çok kirlendi. 4 sene boyunca kimse huzurlu oturamaz. Oturulmaz hale getirdiler, seçim iptal edilir edilmez biz girişimlerimize devam ediyoruz. 365 oda ve borsanın seçimi şaibeli duruma düşmüştür. Çiziksiz mümkün değil. Bu Antalya'ya özel bir durum oldu. Adana'da var ama daha YSK'ya gitmedi. İl Seçim Kurulu karar verdikten sonra başka bir yere gitmemiştir, bir kabullenme olmuştur. Mazbatamızı verdiler, bundan sonrası yoktur. Tam kanunsuzluk varsa seçim iptal edilir, bu da yok. Hala bize gerekçeyi vermediler. Gerekçe bir çıksın gerekli her türlü girişimi yapacağız, hakkımızı aramaya devam edeceğiz. YSK sürecine çalışıyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne kadar bu süreci götürmeyi düşünüyoruz" dedi. - ANTALYA