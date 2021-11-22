Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat 15 dakika süren Kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Erdoğan, Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indirimiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FAİZ KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

İçinde bulunduğumuz durumu ekonomik kurtuluş savaşına benzeten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ekonomik kurtuluş savaşından da milletimizi zaferle çıkaracağız. Ülkemizde önceliğimiz olan istihdamın yolunun yatırımdan, büyümeden geçtiğinden kimsenin şüphesi olmasın. Biz geçmişte uzun dönem denenmiş, yüksek faiz düşük kur yerine, yatırım, üretim, istihdam politikamızla ülkemiz ve milletimiz için en doğru olanı yapmakta kararlıyız. Politika faizinin düşük tutulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kurun piyasa hareketlerini takipte özellikle kararlıyız. Yatırımı, ihracatı, bunun için önemsiyoruz. Mandacı iktisatçıların reçetelerine bunun için tamah etmiyoruz." dedi.

"FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Fahiş fiyat artışıyla ilgili fırsatçılara göz açtırmayacaklarını belirten Erdoğan sözlerinin şöyle sürdürdü:

"Kurdaki yükselişi bahane ederek fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara göz açtırmayacağız. Bu politikayla biz niçin yaptığımızı, sonun da ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz. Üstelik bu politikayı da hemen hayata geçirmiş değiliz. İnşa ettiğimiz yollar, köprüler, havalimanları, demir yolları ile Pekin'den Londra'ya kadar uzanan en güçlü lojistik altyapısı ülkemize aittir.

"FAİZ SEBEPTİR, ENFLASYON SONUÇTUR"

Swap işlemlerini yakından izlemek suretiyle kendi ülkesini soymaya çalışanların önlerini kestik. Bankalarımızın açık pozisyonları bulunmuyor. İşte önemli olan burası. Dünyanın bizden örnek aldığı yap-işlet-devret modeli sayesinde devam eden büyük projelerimiz de kamu finansmanına yük getirmiyor. Savunma Sanayimiz ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden biri haline dönüşüyor. Karadeniz'de bulduğumuz doğalgaz en önemli Döviz giderimiz olan enerji çözümündeki umutlarımızı güçlendirdi. Hep söylüyorum faiz sebeptir enflasyon neticedir. Bu tespitimiz bu güne kadar yaşadığımız derslerden kaynaklanmaktadır. Yeni küresel sisteme arayışları, ülkemizin sahip olduğu altyapı. Böyle bir mücadele için geçmişte olmadığı kadar uygun bir zemin hazırlamaktadır. Ülkemizin ve milletimizin ekonomik kurtuluşu için böyle davranmamız, bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Önümüzdeki aylardan itibaren bu politikanın insanlarımızın günlük hayattaki olumlu yansımalarını inşallah göreceğiz."