Son Dakika: Temmuzda en çok kazandıran borsa oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekonomiye ilişkin yeni bir veriyi daha paylaştı. Temmuz ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını duyuran TÜİK, geçen ay en çok getirinin borsada sağlandığını açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %10,50, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %9,22 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

DOLAR, EURO VE ALTIN NE KADAR KAZANDIRDI?

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, euro %7,75, Amerikan doları %5,45 ve külçe altın %5,23 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %5,85 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %9,56 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; euro %6,51, Amerikan doları %4,24 ve külçe altın %4,02 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %6,93 ve DİBS %10,60 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

3 VE 6 AYLIK DÖNEMDE EN FAZLA KAZANDIRAN EURO

Euro, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %19,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise %21,47 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %16,53, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,93 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre euro; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %21,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise %17,79 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %27,67, TÜFE ile indirgendiğinde ise %29,81 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE ZİRVE BORSANIN

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %81,52,TÜFE ile indirgendiğinde ise %77,43 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %17,90, euro %13,58 ve Amerikan doları %4,89 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS %18,71 ve mevduat faizi (brüt) %19,45 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %15,25, euro %11,03 ve Amerikan doları %2,53 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS %20,54 ve mevduat faizi (brüt) %21,27 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.