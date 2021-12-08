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Son dakika: Ticaret Bakanlığında 795 sözleşmeli personelin ataması gerçekleştirildi - Son Dakika

Son dakika: Ticaret Bakanlığında 795 sözleşmeli personelin ataması gerçekleştirildi

08.12.2021 12:33
Son dakika: Ticaret Bakanlığında 795 sözleşmeli personelin ataması gerçekleştirildi

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığına 795 sözleşmeli memurun ataması düzenlenen törenle yapıldı.

Ticaret Bakanlığına 795 sözleşmeli memurun ataması düzenlenen törenle yapıldı.

Ticaret Bakanlığına sözleşmeli personel alımı kapsamında 23-27 Ağustos tarihleri arasındaki sözleşmeli muayene memurluğu ve 11-27 Ekim tarihleri arasındaki gümrük muhafaza memurluğu sözlü sınavlarını kazanarak atanmaya hak kazanan adayların atamaları gerçekleşti. Bakanlık binasında Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ın katılımı ile yapılan kura çekimi sonucunda 75 sözleşmeli muayene memuru ve 720 gümrük muhafaza memuru olmak üzere toplam 795 memur adayının yerleri belirlenerek ataması yapıldı.

Törende ataması yapılan personele seslenen Bakan Yardımcısı Uçarmak, "Hayatınızın önemli bir dönem noktasındasınız. Memuriyet iyi hoş fakat gümrük memuriyetinin diğer memuriyetlere göre bazı zorlukları da var. Bazı arkadaşlarımız daha önce hiç muhatap olmadıkları, gitmedikleri, görmedikleri yerlerde hayatlarını birkaç yıl

sürdürmek zorunda kalacaklar. Tabii bunları gönül huzuruyla kabul edebilmek gerekir. Mesleğe başlarken bunlara

kendinizi alıştırmanız gerektiğini düşünüyorum. Herkese hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"6 senelik üniversite arkadaşımla aynı yerin çıkması bizi çok mutlu etti"

Kura çekimi esnasında ataması yapılan memur adaylarının sevinci ve heyecanı ise yüzlerine yansıdı. Üniversite hayatları boyunca bir arada olan Mehmet ve Fatih adlı iki genç de Edirne'ye gümrük muhafaza memuru olarak atandı. İki arkadaş, duygularını şöyle dile getirdi:

"Yaklaşık olarak 5-6 aydır devam eden bir süreç. İlk başta spor mülakatı vardı. Ondan sonra belirli kriterleri sağlayıp sağlamadığımıza bakılması için sözlü mülakat aşamasından geçtik. Bu süreç emeklerimizin karşılığını alabildiğimiz bir süreç oldu açıkçası. Çok heyecanlıydık. Bu tarif edilemez bir duygu. Çok heyecan vericiydi ama bizim için sonu mutlu biten bir kura çekimi oldu. Edirne gibi güzel bir şehir çıktı. 5-6 yıldır üniversitede beraber olduğum arkadaşımla aynı

yerde görev yapacağız. Çok mutluyuz. Tarif edilemez bir mutluluk var içimizde. 6 senelik üniversite arkadaşımla aynı yerin çıkması bizi çok mutlu etti."

Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürü Yahya Baba, kura çekimi sonucu ataması yapılan adayların anında görevlerine başlayabileceği bilgisini verdi. Kura çekim törenine Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürü Yahya Baba'nın yanı sıra Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Murat Yaman da katıldı. - ANKARA

Son dakika: Ticaret Bakanlığında 795 sözleşmeli personelin ataması gerçekleştirildi
Son dakika: Ticaret Bakanlığında 795 sözleşmeli personelin ataması gerçekleştirildi
Son dakika: Ticaret Bakanlığında 795 sözleşmeli personelin ataması gerçekleştirildi
Son dakika: Ticaret Bakanlığında 795 sözleşmeli personelin ataması gerçekleştirildi

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Ticaret Bakanlığında 795 sözleşmeli personelin ataması gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika: Ticaret Bakanlığında 795 sözleşmeli personelin ataması gerçekleştirildi - Son Dakika
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