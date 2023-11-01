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Son Dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı seferleri 3 saat iptal edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı seferleri 3 saat iptal edildi

Son Güncelleme: 01.11.2023 18:55

Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 saatleri arasındaki tüm seferleri, biletleme ve rezervasyon sisteminde yaşanan sıkıntı nedeniyle iptal edildi.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 arası seferleri iptal edildi.

THY'NİN İSTANBUL SEFERLERİ 3 SAAT İPTAL

Türk Hava Yolları'nda (THY), biletleme ve rezervasyon işlemlerinde gün boyu yaşanan aksaklıklar henüz giderilemedi. Daha önce yaptığı duyuruda network sisteminde sıkıntılar yaşandığını belirten THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul çıkışlı seferlerin 3 saat iptal edildiğini açıkladı. Yahya Üstün yaptığı açıklamada, "İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." dedi.

Son Dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 saatleri arasındaki tüm seferleri iptal edildi

"BİLETLEME VE REZERVASYON İŞLEMLERİNDE SIKINTI YAŞANIYOR

Yahya Üstün gün içinde yaptığı açıklamalarda şunları söylemişti: "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dk sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz."

Son Dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 saatleri arasındaki tüm seferleri iptal edildi

"NETWORK ALTYAPISI KAYNAKLI SORUNLAR"

"Network altyapısı kaynaklı sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamaların giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Yaşanan durum hakkında güncel bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz."

Son Dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı 19.00-22.00 saatleri arasındaki tüm seferleri iptal edildi

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı seferleri 3 saat iptal edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı seferleri 3 saat iptal edildi - Son Dakika
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