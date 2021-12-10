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Son dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı azaldı! Güncel rakam 3 milyon 717 bin - Son Dakika

Son dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı azaldı! Güncel rakam 3 milyon 717 bin

10.12.2021 10:09

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı 75 bin kişi azalarak 3 milyon 717 bin kişiye geriledi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 75 bin kişi azalarak 3 milyon 717 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %11,2 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI %46,2 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 180 bin kişi artarak 29 milyon 581 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile %46,2 oldu.

Son dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı 75 bin kişi azalarak 3 milyon 717 bin kişi oldu

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI %52,0 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 104 bin kişi artarak 33 milyon 297 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile %52,0 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %20,1, İSTİHDAM ORANI %33,4 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak %20,1, istihdam oranı 0,3 puanlık artışla %33,4 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %41,8 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAMIN %55,4'Ü HİZMET SEKTÖRÜNDE

Ekim ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 33 bin kişi, hizmet sektöründe 211 bin kişi artarken sanayi sektöründe 58 bin kişi, inşaat sektöründe 4 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %17,0'ı tarım, %21,5'i sanayi, %6,1'i inşaat, %55,4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Son dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı 75 bin kişi azalarak 3 milyon 717 bin kişi oldu

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI 1 PUAN ARTARAK %22,8'E YÜKSELDİ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 1 puan artarak %22,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,6 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,7 olarak gerçekleşti.

İŞSİZLİK ORANI %10,7, İSTİHDAM ORANI %47,2 OLDU

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan azalarak %10,7 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 384 bin kişi azalarak 3 milyon 623 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 3,6 puan artarak %47,2 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 802 bin kişi artarak 30 milyon 217 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 3,0 puan artarak %52,9 oldu. İşgücüne katılan sayısı 2 milyon 418 bin kişi artarak 33 milyon 840 bin kişi olarak gerçekleşti.

Son dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı 75 bin kişi azalarak 3 milyon 717 bin kişi oldu

TARIM DIŞI SEKTÖRDE KAYIT DIŞI ORANI %18,1'E DÜŞTÜ

Ekim ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,3 puan azalarak %29,5 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,6 puan azalarak %18,1 oldu.

Son dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı azaldı! Güncel rakam 3 milyon 717 bin

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Son Dakika Ekonomi Son dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı azaldı! Güncel rakam 3 milyon 717 bin - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı azaldı! Güncel rakam 3 milyon 717 bin - Son Dakika
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