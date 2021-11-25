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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 100 milyon euroluk imza - Son Dakika

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 100 milyon euroluk imza

25.11.2021 10:23
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 100 milyon euroluk imza

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 100 milyon euroluk imzaİSTANBUL Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Agence Francaise de Developpement arasında 100 milyon Euro'luk tahvil ihracı tahsisli satış işlemi (private placament) için bir ön protokol imzalandı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 100 milyon euroluk imza

İSTANBUL Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Agence Francaise de Developpement arasında 100 milyon Euro'luk tahvil ihracı tahsisli satış işlemi (private placament) için bir ön protokol imzalandı.

İstanbul'da bulunan Fransız sarayında 100 milyon Euro'luk tahvil ihracı tahsisli satış işlemi için TKYB ve AFD arasında ön protokol imzalandı. İmza töreni Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Oliver Gauvin Tahvil, AFD Balkanlar-Orta Doğu- Asya Direktörü Philippe Orliange, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop'un katılımlarıyla gerçekleşti.

Tahvil, bankanın Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine olan güçlü bağlılığını gösteren TKYB'nin Yeşil Sürdürülebilir Tahvil Çerçevesi ile uyumlu olarak yapılandırılacak. İhraç öncesinde AFD teknik desteği ile TKYB tarafından hazırlanan çerçeve, Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği Yeşil Tahvil İlkeleri ve Sürdürülebilirlik Tahvil İlkeleri ile uyumlu olacak. TKYB, tahvil gelirlerinin en az yüzde 75'ini Türkiye'de iklim değişikliği ile mücadele ve adaptasyon sağlamaya katkıda bulunan yeşil projelerin finanse edilmesi için kullanacak.

Proje uygulaması aynı zamanda TKYB bünyesinde bir toplumsal cinsiyet eşitliği stratejisinin geliştirilmesi yönelik bir Teknik Destek Programı ile ilişkilendirilecek.

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Oliver Gauvin, Fransa'nın, Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde meclis oybirliği ile onayladığı Paris Anlaşması ile uyumlu düşük karbonlu enerji sistemine geçişine olumlu katkı sağlayacak olan TKYB'nin ilk sürdürülebilir tahvil ihracını destekleme fırsatından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"İşbirliğimizi yenilemekten memnuniyet duyuyoruz"

AFD Balkanlar-Orta Doğu-Asya Direktörü Philippe Orliange, AFD'nin Türkiye'deki stratejisinin, düşük karbon ekonomisine geçişi desteklemek için banka finansmanları ve doğrudan yatırımlar yoluyla finansman sağlayarak ülkenin daha sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçladığını söyledi. Türkiye'de iklim değişikliği sorununun büyük miktarda yatırım gerektirdiğini ve kamu fonları, banka kredilerinin yeterli olmayacağını vurguladı. Bu nedenle tahvil piyasaları, kamu ve özel yatırımcıların sahip olduğu finansal kaynakların harekete geçirilmesinde önemli bir role sahip olduğunu belirten Orliange " Geleneksel kredi araçlarımızın tamamlayıcısı olan bu yeni finansal araç ile TKYB ile olan işbirliğimizi yenilemekten mutluluk duyuyoruz. Bu ilk sürdürülebilir tahvil ihracı, bankanın fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi stratejisini destekleyecek ve TKYB'nin sürdürülebilir finans alanındaki büyüme hedefine göre yeşil ve sürdürülebilir tahvil piyasalarına gelecekteki erişimine eşlik edecek. Aynı zamanda bakanın ESG uygulamalarını, iklim ve toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamındaki projelerin analizini daha da güçlendirecektir" dedi.

AFD ile imzalanan anlaşmanın sadece bir kredi ihracı olmadığını, aynı zamanda TKYB'nin 46 yıllık tarihindeki ilk eurobond ihracı olduğunu belirten Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, şöyle devam etti : "Eurobond ihracı getirdiği çeşitlilik bakımından bankamız için büyük önem taşıyor. Gelecekte daha geniş bir yatırımcı ağına ulaşmamız için tanıtıcı rol üstleniyor."

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 100 milyon euroluk imza
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 100 milyon euroluk imza
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 100 milyon euroluk imza
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 100 milyon euroluk imza

Yatırım, Türkiye, Fransa, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 100 milyon euroluk imza - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 100 milyon euroluk imza - Son Dakika
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