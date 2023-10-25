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Standard & Poor's, İsrail'in kredi notu görünümünü negatife düşürdü - Son Dakika

Standard & Poor's, İsrail'in kredi notu görünümünü negatife düşürdü

Son Güncelleme: 25.10.2023 02:41

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, İsrail'in kredi notunu "AA-" olarak teyit ederken, not görünümünü jeopolitik riskler nedeniyle durağandan negatife çevirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), İsrail'in kredi notu görünümünü revize etti. Kuruluştan yapılan açıklamada, İsrail'in uzun ve kısa vadeli döviz ve yerel para cinsinden kredi notlarının "AA-/A-1+" olarak teyit edildiği bildirildi. Ülkenin kredi notu görünümünün ise durağandan negatife çevrildiği belirtilen açıklamada, negatif görünümün, İsrail- Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılması ya da İsrail'in kredi ölçümlerinin beklenenden daha olumsuz etkilenmesi riskini yansıttığı aktarıldı.

İSRİL EKONOMİSİNİN DARALMASI BEKLENİYOR

Açıklamada, S&P'nin şu anda çatışmanın Gazze merkezli kalacağını ve 3 ila 6 aydan fazla sürmeyeceğini varsaydığı ancak bunun daha geniş bir alana yayılarak İsrail'deki ekonomi ve güvenlik durumu üzerinde daha belirgin bir etki yaratma riskinin de mevcut olduğu belirtildi.

İsrail ekonomisinin 2023'ün dördüncü çeyreğinde üçüncü çeyreğe kıyasla yüzde 5 daralacağının ardından 2024'ün başlarında toparlanacağının tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, daralmanın güvenlikle ilgili aksamalar ve iş faaliyetlerinin azalması, çok sayıda yedek askerin askere alınması, turizm sektörünün sekteye uğraması ve daha geniş bir güven şokundan kaynaklanacağı ifade edildi.

FİTCH VE MOODY'S OLASI BİR NOT İNDİRİMİ İÇİN İZLEMEYE ALMIŞTI

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların yoğunlaşmasının ardından bir diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings geçen hafta başında jeopolitik riskler nedeniyle İsrail'in "A+" olan kredi notunu negatif izlemeye aldığını açıklamıştı.

Fitch, İsrail-Filistin çatışmasının bölgedeki diğer aktörleri de içerecek şekilde tırmanmasının not indirimiyle sonuçlanabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Moody's de geçen hafta İsrail'in "A1" olan kredi notunu olası bir düşüş için incelemeye aldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Fitch Ratings, Filistin, İsrail, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Standard & Poor's, İsrail'in kredi notu görünümünü negatife düşürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Standard & Poor's, İsrail'in kredi notu görünümünü negatife düşürdü - Son Dakika
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