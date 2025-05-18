STK'lerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı - Son Dakika
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Ekonomi

STK'lerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, yayımladıkları mesajlarla 19...

18.05.2025 11:22
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, yayımladıkları mesajlarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladılar.

Baran, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak bağımsızlık mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919 tarihinin Türk milletinin kaderini değiştiren tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, 19 Mayıs'ın sadece bir tarih değil, bağımsızlık tutkusunun ve azminin simgesi olduğunu vurguladı.

İstiklal meşalesinin yakıldığı 19 Mayıs'ın Türk milletinin istiklal tutkusu ve istikbaline sahip çıkışının sembolü, üretken ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti hedefine doğru atılmış ilk adım olduğunu bildiren Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Bu önemli günü, gençlere armağan eden Atatürk, ülkemizin parlak geleceğinin inşasını Türk gençliğine emanet ederek, onlara duyduğu güveni göstermiştir. Bugün her bir gencimiz, Türkiye'nin geleceğini omuzlarında taşıyan en büyük umudumuz, gençlerimizin enerjisi ve vizyonu ise en güçlü sermayemizdir. Bugün gençlerimiz, genç girişimcilerimiz, genç iş gücümüz ülkemizin yerli ve milli üretim gücü, ekonomik bağımsızlığı, küresel rekabet gücünün lokomotifi durumunda. İş dünyası olarak, gençlerimizin yenilikçiliğini, üretkenliğini artırmak üzere tüm imkanlarımızı seferber ediyor, siyasi bağımsızlığımızı, ekonomideki başarılarımızla güçlendirerek, daha parlak bir gelecek hedefiyle çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanı uğruna canını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletçe coşkuyla kutlayacağımız nice bayramlar diliyorum."

"Bizlere düşen görev, bu büyük mirası yaşatmak"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de 19 Mayıs 1919'un, Türk milletinin kaderini kendi ellerine alma iradesini gösterdiği, bağımsızlık ve özgürlük yolunda atılmış en güçlü adımlardan biri olduğuna dikkati çekerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesinin, halkın kararlılığı ve inancıyla büyüyerek Türkiye Cumhuriyeti'ne hayat verdiğini bildirdi.

Bu tarihin, aynı zamanda umutla geleceğe bakan genç nesillere duyulan güvenin ve inancın da simgesi olduğuna işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün 19 Mayıs'ı gençliğe armağan etmesi, gençlerimizin bu ülkenin en büyük güvencesi ve yarının teminatı olduğunun göstergesidir. Bizlere düşen görev, bu büyük mirası yaşatmak, Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 19 Mayıs'ın 106. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."

"Bağımsızlık yolunda atılan en güçlü adımlardan biri"

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu da Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak amacıyla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 106. yılını büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını ifade ederek, Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının, yalnızca bir başlangıç değil, Türk milletinin kaderini değiştiren, bağımsızlık yolunda atılan en güçlü adımlardan biri olduğuna dikkati çekti.

Atatürk'ün "Gençler! Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz." sözünü hatırlatan Kartaloğlu, bu sözün gençliğe duyulan güvenin ve inancın en güçlü ifadesi olduğunun altını çizdi.

19 Mayıs'ın, yalnızca bir bayram değil, gençlere emanet edilen bir sorumluluğun, geleceği şekillendirme idealinin simgesi olduğunu vurgulayan Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu özel gün vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu, Ankara Ticaret Odası, Bendevi Palandöken, Gürsel Baran, Politika, Türkiye, Gençlik, Ekonomi, Tesk, Spor, Tesk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi STK'lerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı - Son Dakika

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