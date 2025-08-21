Su Ürünleri Toplantısı: Türkiye Lider - Son Dakika
Ekonomi

Su Ürünleri Toplantısı: Türkiye Lider

21.08.2025 12:13
İSTİB toplantısında Türkiye'nin su ürünleri üretimi ve ihracatı ele alındı, gelişmeler paylaşıldı.

İstanbul Ticaret Borsasının (İSTİB) her ay gerçekleştirdiği " Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor" toplantısında, bu ay "su ürünleri ve balıkçılık" ele alındı.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan ve Su Ürünleri Derneği Başkanı Şükrü Yıldırım katıldı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Turgay Türkyılmaz, Türkiye'nin toplam su ürünleri üretimi, yetiştiriciliği ve iç su ürünleri avcılığında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında ilk sırada olduğunu belirtti.

Bu başarıların sürdürülebilirliği için hem yurt içinde hem de yurt dışında çeşitli girişimlerde bulunduklarını kaydeden Türkyılmaz, "Ülkemiz toplam su ürünleri üretimi, yetiştiriciliği ve iç su ürünleri avcılığında AB'de birinci. Ayrıca levrek, çipura ve gökkuşağı alabalığı üretiminde de dünyada lider konumdayız. Bakanlık olarak bu yıl, avcılık üretiminin yüzde 70-80'ini üretim planlamasına dahil etmiş olacağız. Yetiştiricilikte ise üretimin büyük bir bölümü zaten planlama kapsamında bulunuyor. Ayrıca bu yıl alabalığı da sürece dahil ederek, toplamda yüzde 97 planlı üretime geçmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.???????

Sinan Kızıltan da su ürünleri ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 20 arttığını bildirdi.

Geçen yıl su ürünleri ihracatının 2,2 milyar dolara ulaştığını ifade eden Kızıltan, şu değerlendirmede bulundu:

"Hayvansal sektör ihracatının yüzde 52'sini su ürünleri oluşturuyor. Ülkemiz dünyanın en büyük levrek ve çipura üreticisi ve ihracatçısı. Sadece 2024'te 570 milyon dolar değerinde levrek, 507 milyon dolarlık çipura ve 497 milyon dolarlık Türk somonu ihraç ettik. 2027 yılı sonu için hedefimiz 2,5 milyar dolara ulaşmak. Bu artışta en büyük payın, kısa sürede dünya markası haline gelen Türk somonu olması öngörülüyor."

"Çift kabuklu üretiminde önemli bir artış yaşandı"

Şükrü Yıldırım ise Türkiye'nin son yıllarda artan su ürünleri üretim ve ihracat başarısını çift kabuklu türlerde de sürdürmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Midye, ülkemizde uzun yıllardır özellikle midye dolma olarak tüketiliyor. Bu tüketimin yaygınlaşmasıyla birlikte Bakanlığımızın öncülüğünde son 10-15 yılda çift kabuklu üretiminde önemli bir artış yaşandı. Şu anda Marmara Bölgesi'nde 30, Ege Bölgesi'nde 18 ve Karadeniz Bölgesi'nde 3 firmanın üretim tesisi bulunuyor. Bu sayı devlet destekleriyle daha da artırılmalı."

Kaynak: AA

11:14
