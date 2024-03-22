Türkiye\'de Şubatta 10 Bin 233 Şirket ve Kooperatif Kuruldu

Ekonomi

Türkiye'de şubatta 10 bin 233 şirket ve kooperatif kuruluşu yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, şubat ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, şubatta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 7,5, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,9, kooperatif sayısı yüzde 1,7 azalış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 15,9 artarken, kooperatif sayısı yüzde 32,5, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,1 geriledi.

Şubatta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,6, kooperatif sayısı yüzde 10,5 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 21,6 azaldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 65,5, kooperatif sayısında yüzde 10,6, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 16 artış gerçekleşti.

Şubatta tüm illerde şirket kuruldu

Şubat ayında tüm illerde şirket kurulumu gerçekleşti. Söz konusu ayda kurulan toplam 10 bin 233 şirket ve kooperatifin yüzde 86,8'i limited şirket, yüzde 10,9'u anonim şirket, yüzde 2,3'ü ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,8'i İstanbul, yüzde 10,3'ü Ankara, yüzde 6,4'ü İzmir'de kuruldu.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 492'si ticaret, 1427'si imalat ve 1379'u inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 542'si inşaat, 423'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 121'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Şubatta kapanan şirket ve kooperatiflerin 733'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 276'sının imalat ve 203'ünün inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 842'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 325'inin inşaat, 244'ünün imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Şubatta 232 kooperatif kurulurken bunların 160'i konut yapı, 39'u işletme, 8'i tarımsal kalkınma amaçlı kooperatif olarak işbaşı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 733 yabancı ortak sermayeli şirketin 438'i Türkiye, 41'i İran ve 23'ü Almanya ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 94'ü anonim, 639'u limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Şirketlerin 171'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 83'ü ikamet amaçlı olan veya olmayan binaların inşaatı, 67'si işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 60,7'sini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

2 ayda 20 bin 810 şirket kuruldu

Türkiye'de bu yılın ocak-şubat döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 azalışla 20 bin 810'a geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 32,3 artışla 3 bin 631'e yükseldi.

(Bitti)