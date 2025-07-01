SunExpress, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni\'nde ödüle layık görüldü

TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde, 2024 yılında Türkiye genelinde hizmet ihracatına en fazla katkı sağlayan ilk üç şirket arasında yer alarak ödüle layık görüldü.

SunExpress, 2024 yılında yaklaşık 15 milyon yolcu taşıyarak yeni bir rekora imza attığını ve Türkiye'ye sağladığı 2,28 milyar dolarlık döviz getirisiyle hizmet ihracatında bu yıl da ilk üç şirket arasında yer aldığını duyurdu.

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu'na ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe verdi.

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu, "35 yıldır Türkiye turizmi, ekonomisi ve istihdamına katkı sunmaya devam ediyoruz. 2024 yılında yaklaşık 15 milyon yolcu taşıyarak kendi rekorumuzu yeniledik ve ülkemizin turizm hedeflerine ulaşmasına destek olduk. Ayrıca, Türkiye'ye sağladığımız döviz getirisini geçen yıla göre yüzde 20 artırarak 2,28 milyar dolara ulaştırdık. Aldığımız bu ödülle, hizmet ihracatında ülkemizin öncü şirketlerinden biri olmaya devam etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

35 ülkede 237 noktaya tarifeli seferler gerçekleştiren hava yolu, 2025 yılında yaklaşık 17 milyon yolcu taşıma hedefiyle Türkiye'nin turizm hedeflerine katkısını sürdürmeyi amaçlıyor.