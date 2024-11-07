Sürdürülebilir Şehirler İçin Kentsel Dönüşüm

Ekonomi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, "Yeniden yapılanma sürecinde, enerji tüketiminde verimlilik sağlayan, depreme dirençli binalar üretebilir, teknolojiye yapacağımız yatırımlarla da akıllı şehirler inşa edebiliriz." ifadesini kullandı.

Küçükoğlu, yaptığı yazılı açıklamayla 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü'ne dair değerlendirmelerde bulundu.

Küresel iklim krizi, nüfus artışı ve artan enerji maliyetleri karşısında şehirlerin sürdürülebilirliği açısından dönüşüm geçirmesinin mecburi olduğunu belirten Küçükoğlu, enerji verimliliğini sağlayan, çevre dostu ve depreme dayanıklı güvenli yapılar bırakmanın önemli olduğunu, şehirlerin uzun vadeli planlamayla şekillendirilmesi gerektiğini aktardı.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Küçükoğlu, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız felaketler de gösteriyor ki kentsel dönüşüm ülkemiz için en öncelikli ihtiyaçlardan biridir. Tabii kentsel dönüşüm projelerinin sürdürülebilirlik odaklı olması da büyük önem taşıyor. Yeşil alanların korunması, enerji verimliliği ve çevre dostu binalar gibi unsurların göz önünde bulundurulması, şehirlerimizin geleceği için kritik bir rol oynuyor. Özellikle büyükşehirlerimizde gerçekleşecek kentsel dönüşüm, sadece yapısal değişiklikleri değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik dinamikleri de etkiliyor. Bu nedenle sürecin baştan sona çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Kentsel dönüşüm süreci Türkiye'ye yeni fırsatlar oluşturacak.

Türkiye'nin yüzde 70'inin deprem riski altında olduğu göz önüne alındığında, inşaat sektörü sadece güvenli konut ihtiyacını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda enerji verimliliği yüksek binalar da üretebilir. Ülkemiz 2023 yılında 70 milyar dolar tutarında enerji ithalatı gerçekleştirdi. Bu rakam, Türkiye'nin cari açığının 45 milyar dolar üzerinde kalıyor. Yıllık ortalama 100 milyar dolar enerji tüketiyoruz. Toplam enerjinin yüzde 33'ü ise konutlarda kullanılıyor. Konutlarda tüketilen enerjinin yüzde 80'i ısıtma ve soğutma için harcanıyor. Bu harcama da yaklaşık 26,5 milyar dolara denk geliyor."

"Akıllı şehirler inşa edebiliriz"

Küçükoğlu, en hızlı ve ekonomik verimlilik alanını konutlardaki ısıtma ve soğutma kapsamındaki enerji tüketiminin oluşturduğunu aktararak, "Bu sonuç da bizlere Türkiye'nin enerjide bağımsız olmasının yolunun sürdürülebilir bir kentleşme hamlesinden geçtiğini gösteriyor. Yeniden yapılanma sürecinde, enerji tüketiminde verimlilik sağlayan, depreme dirençli binalar üretebilir, teknolojiye yapacağımız yatırımlarla da akıllı şehirler inşa edebiliriz." ifadelerini kullandı.

İnşaat malzemesi sanayisinde sürdürülebilirliğin önemli parametrelerinden biri olan döngüsel ekonominin önemine de dikkati çeken Küçükoğlu, Türkiye İMSAD olarak inşaat sektöründe ve inşaat malzemesi sanayisinde sürdürülebilirliğin rotası olarak nitelendirdikleri döngüsel ekonomi konusuna çok önem verdiklerini aktardı.

Küçükoğlu, "Gezegenimizin sınırlı kaynaklarının korunması konusunda önemli bir adım olan bu yaklaşım, doğal kaynakların korunmasını, enerji tüketiminin düşürülmesini ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılmasını sağlayarak şehirlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.