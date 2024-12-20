Suriye'nin yeni bayrağı 24 saat süren mesailerle Türkiye'de üretiliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Suriye'nin yeni bayrağı 24 saat süren mesailerle Türkiye'de üretiliyor

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Suriyeli muhalif grupların operasyonları sonucunda 61 yıllık Baas rejimi sona erdi. Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçmasıyla Suriye'de bayrak değişikliğine de gidildi. Suriye'nin bayrak değişimi Türkiye'deki üretim firmalarında talep artmasına neden olurken, siparişlerin arttığını ifade eden bayrak üreticileri 24 saatlik vardiya şeklinde üretime devam ettiklerini söyledi.

20.12.2024 15:32  Güncelleme: 15:45
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Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriye'de bayrak değişikliğine gidilmesiyle Türkiye'deki bayrak üretim firmalarına talep arttı. 8 Aralık itibarıyla siparişlerin gelmeye başladığını belirten üreticiler, 1 milyona yakın bayrak imalatı yapıldığını belirtti.

Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından Türkiye'de bayrak siparişleri arttı ve bayrak üreticileri üç vardiya çalışmaya başladı. Kırmızı beyaz ve siyah renkler üzerinde yeşil iki yıldız bulunan Suriye bayrağı, 7 Aralık'ta Esad rejiminin sona ermesiyle değişti. Yeni bayrağın kullanıma başlanmasıyla Türkiye'deki bayrak üretim firmalarına siparişler de yoğunlaştı. Yeşil, beyaz ve siyah renklerden oluşan ve beyaz renk üzerinde kırmızı renkli üç yıldız bulunan yeni bayrak, 2011 sonlarında muhaliflerce kullanılmaya başlanmıştı. Diğer yandan, Suriye'nin Fransa'dan bağımsızlığını kazandığında kullanılan tasarım olarak da bilinen yeni bayrak, Türkiye'de birçok firmada üretiliyor.

"CİDDİ TALEP VAR"

İstanbul'da bayrak üretimi yapan Mehmet Eren, "7 Aralık'ta Şam'ın yıkılışından sonra ciddi bir talep olmaya başladı. Biz şu ana kadar yaklaşık 1 milyona yakın bayrak imalatı yaptık. İrili ufaklı 50x75, 30x45 boyutlarında bayraklar, sallanabilir boyutlarda ve atkılar ürettik. Devam ediyor şu anda siparişlerimiz. Bizim bünyemizde yaklaşık günlük 200 bin bayrak basabilecek kapasitemiz var. Yoğun bir tempoyla gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye'de Suriyeli arkadaşlarımız kendi ülkelerine göndermek üzere bayrak siparişlerini, atkı siparişlerini geçmeye başladılar. Tabi bunların haricinde yurt dışında birçok ülkeyle de çalışmalarımız devam ediyor. Suriye bayraklarımızı şu an sadece Suriye'ye gönderiyoruz ama gerçekten çok ciddi bir talep var. 30 kişilik bir personelimiz var, 24 saat vardiya şeklinde personellerimiz Suriye bayrağını üretmeye devam ediyor" dedi.

Suriye'nin yeni bayrağı 24 saat süren mesailerle Türkiye'de üretiliyor

"REJİM DEĞİŞİR DEĞİŞMEZ SİPARİŞLER BAŞLADI"

Rejim değişikliğinin ardından hemen siparişlerin başladığına dikkat çeken Eren, "Tasarımları zaten hemen aynı gün geldi, bizim de zaten kendi bünyemizde grafikerlerimiz var tasarımları baskıya uyarladı ve hemen acilen baskıya girdik. Aynı gün baskıya başladık. O gün biz de çok şaşırdık ciddi manada bir talep yoğunlaşınca vardiyaya çevirdik ve üretime devam ettik. Şu anda da yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bir hafta on gün daha belki bu çalışmalar sürebilir ondan sonra kesilir eski ticaretimize döneriz zaman zaman olur" ifadelerini kullandı.

BAYRAKLAR ÜÇ AŞAMADAN GEÇİYOR

Eren, üretimin 3 aşamasına değinerek, "Bayrak üretimi daha öncelerinde çok daha zor meşakkatli bir üretimdi ama şu anda hemen grafikerlerimiz bayrağın tasarımını hazırlıyorlar. Sonra makinelerimize yükleyip hemen üretime başlayabiliyoruz. Tabii ki bu bayraklarımız makinelerden çıktıktan sonra diğer makinelerde tekrar sıcak bir fırından geçiyor. Ondan sonra tam aslına ulaşıyor. Sonra kesim aşaması başlıyor ve dikim tarafı da var. O şekilde sopalama bayrak olursa, sopalama formu veriliyor derken üretim bu şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Suriye\'nin yeni bayrağı 24 saat süren mesailerle Türkiye\'de üretiliyor
Kaynak: DHA

İş Dünyası, Ekonomi, Türkiye, Üretim, Suriye, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Suriye'nin yeni bayrağı 24 saat süren mesailerle Türkiye'de üretiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Cruel Runeblue:
    Nalet kalsin bayraklarina ya bi gitsinler... 38 19 Yanıtla
  • Musfata Karakeçi:
    ????????Çokta zikmde 24 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ÇOK ÖNEMLİ BIR OLAY 18 8 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bayrağın neyi değişmiş?Bir tane yıldız eklemişler hepsi o kadar... Bayrağı değiştirdiğinizfe bir anlam katın ...Tam ortasına Türk bayrağını yerleştirseydiniz..de Türkiye ye minnet borcunuzu da ödemiş olurdunuz... 9 6 Yanıtla
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