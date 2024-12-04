Sürücü Kurslarına Zam Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Sürücü Kurslarına Zam Uyarısı

Sürücü Kurslarına Zam Uyarısı

Hasan Guda, 2025'te sürücü kursu harçlarına yüzde 40 zam beklediklerini belirtti.

04.12.2024 15:33
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Karadeniz Sürücü Kursları Dernek Başkanı Hasan Guda, yılbaşında kurs ücretlerine yüzde 40 oranında bir zam beklediklerini ifade ederek, "Bazı arkadaşlar, ehliyet alacak kursiyerleri kandırıyorlar. '2025 zamlarından etkilenmeden sürücü kurslarına kaydolun' diyorlar. Aralık ayında kayıt olanların sınavı Ocak 2025'te yapılacak. Bu da harçların zamlı ödeneceği anlamına geliyor. İnsanları aldatmanın da bir anlamı yok" dedi.

Yılbaşında kurs ücretlerine yüzde 40 oranında bir zam beklediklerini ifade eden Hasan Guda, "18 yaşını dolduran herkes şu anda ehliyet için kayıt olabiliyor. 10 Aralık'tan itibaren kayıt yaptıranların farkı ehliyeti 2025 yılında alacaklarından ödeyecekleri harç farkı 2024'e göre yüzde 44 oranında fazla olacak. 2024 Aralık'ta kayıt yaptıranlar da harçlarını yeni tarifeye göre ödemek zorundalar. Aralık 2024'te kayıt yaptıranların sınavı Ocak 2025'e sarkacağı için onlar 2025 harcını ödeyecekler. Bunun yanı sıra 2025'te sürücü kurslarına da zam bekleniyor. Asgari ücretle birlikte birçok kalemde artış yaşanacak. Bundan dolayı sürücü kurslarına da yüzde 40 oranında bir zam bekliyoruz. 10 Aralık'ta yeni kayıt dönemi başlıyor. 1 Ocak 2025'e kadar sürücü kurslarına kayıt olanlar B sınıfı ehliyet için 15 bin TL'lik kurs ücretinden faydalanabilecek ancak 1 Ocak'tan itibaren sürücü kursları ücretinin 20 bin TL olacağını düşünüyoruz. Diğer ehliyet sınıflarında da yüzde 40 oranında bir zam olacaktır" diye konuştu.

"Bazı arkadaşlar, ehliyet alacak kursiyerleri kandırıyor"

Bazı kursların vatandaşları kandırmak için değişik yollara başvurduğuna dikkat çeken Guda, "Bazı arkadaşlar, ehliyet alacak kursiyerleri kandırıyor. '2025 zamlarından etkilenmeden sürücü kurslarına kaydolun' diyorlar. Aralık ayında kayıt olanların sınavı Ocak 2025'te yapılacak. Ocak ayı demek de 2025 demek. Bu da harçların zamlı ödeneceği anlamına geliyor. İnsanları aldatmanın da bir anlamı yok. 2024 yılında sürücü kurslarına kaydolacak vatandaşlar sadece sürücü kurslarına gelecek zamdan etkilenmekten muaf olacaklar, harç fiyatlarını ise yine 2025 tarifesine göre ödeyecekler" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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