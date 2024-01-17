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Suzuki Motor, Kızıldeniz'deki Husilerin saldırıları sonrası üretimini durdurdu - Son Dakika
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Suzuki Motor, Kızıldeniz'deki Husilerin saldırıları sonrası üretimini durdurdu

Suzuki Motor, Kızıldeniz'deki Husilerin ticari gemilere saldırıları nedeniyle Macaristan'daki üretimini geçici olarak durdurdu. Bu durum, küresel ticaretin yüzde 12'sinin gerçekleştiği Akdeniz-Kızıldeniz hattında nakliyatları tehlikeye atıyor. Japon üretici, tedarik sorunları nedeniyle Estergon'daki üretimini bir hafta süreyle durdurdu. Bu durum, diğer Japon firmaların bölgesel üretimlerini riske atabilir.

Suzuki Motor, Kızıldeniz\'deki Husilerin saldırıları sonrası üretimini durdurdu
17.01.2024 - 05:47,
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Suzuki Motor, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları sonrası oluşan tedarik sorunları nedeniyle Macaristan'daki üretimini geçici olarak durdurdu.

Yemen'deki Husilerin ticari gemilere saldırıları, küresel ticaretin yüzde 12'sinin gerçekleştiği Akdeniz-Kızıldeniz hattında nakliyatları tehlikeye atıyor.

Suzuki Motor açıklamasına göre Japon üretici, ticari gemilere saldırılar kaynaklı tedarik sorunları nedeniyle Macaristan'ın kuzeyinde Estergon'daki üretimini durdurdu.

Vitara ve S-Cross modellerinin üretildiği tesisteki geçici süreli durdurmanın bir hafta sürmesinin planlandığı aktarıldı.

Motor dahil otomobil parça tedariklerinde devam eden sorunların, diğer Japon firmaların bölgesel üretimlerini riske atabileceği belirtiliyor.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA
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