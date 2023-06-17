Tabeladaki rakam araç sahiplerinin keyfini kaçıracak! Motorine okkalı bir zam daha geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tabeladaki rakam araç sahiplerinin keyfini kaçıracak! Motorine okkalı bir zam daha geliyor

17.06.2023 18:36

Döviz kurlarındaki ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artışın etkisiyle akaryakıta bir zam daha göründü. 19 Haziran Pazartesi gecesinden itibaren motorinin litre fiyatının 1 lira 64 kuruş artması bekleniyor. Böylece son 12 günde motorinin fiyatı 4,37 TL artmış olacak.

Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle motorinin fiyatı bir kez daha artacak.

MOTORİNE 1 LİRA 64 KURUŞ ZAM GÖRÜNDÜ

19 Haziran Pazartesi gecesinden itibaren motorinin litre fiyatının 1 lira 64 kuruş artması bekleniyor. Bu zamla birlikte motorinin fiyatı son 12 günde 4,37 TL artmış olacak. Benzinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

MOTORİNİN FİYATI KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 23 lira 87 kuruşa, Ankara'da 24 lira 30 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 41 kuruşa çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

YORUMLAR
500

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tabeladaki rakam araç sahiplerinin keyfini kaçıracak! Motorine okkalı bir zam daha geliyor - Son Dakika


Son Dakika
18:36 Tabeladaki rakam araç sahiplerinin keyfini kaçıracak! Motorine okkalı bir zam daha geliyor
18:36 Sergen Yalçın: Fenerbahçe'den teklif almadım
18:32 Tabeladaki rakam araç sahiplerinin keyfini kaçıracak! Motorine okkalı bir zam daha geliyor
18:32 Bir açıklamada ondan! Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt
17:47 Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe teknik direktörlüğü iddialarına yanıt
17:43 Fenerbahçe'nin başına mı geçiyor? Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt
17:21 Ankara'da böcek ilacından zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti
17:19 Ankara'da böcek ilacından zehirlenerek ölen anne ve kızı hastaneye başvurmuş
17:03 İsmail Kartal: Benimle Temasa Geçilmedi
16:59 Ali Koç'un Türk hoca açıklamasının ardından İlk yorum İsmail Kartal'dan: Önümüzdeki günler ne gösterir, bilemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2023 18:52:58. #1.11#
SON DAKİKA: Tabeladaki rakam araç sahiplerinin keyfini kaçıracak! Motorine okkalı bir zam daha geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement