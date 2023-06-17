Tabeladaki rakam araç sahiplerinin keyfini kaçıracak! Motorine okkalı bir zam daha geliyor

Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle motorinin fiyatı bir kez daha artacak.

MOTORİNE 1 LİRA 64 KURUŞ ZAM GÖRÜNDÜ

19 Haziran Pazartesi gecesinden itibaren motorinin litre fiyatının 1 lira 64 kuruş artması bekleniyor. Bu zamla birlikte motorinin fiyatı son 12 günde 4,37 TL artmış olacak. Benzinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

MOTORİNİN FİYATI KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 23 lira 87 kuruşa, Ankara'da 24 lira 30 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 41 kuruşa çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.