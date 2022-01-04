Taksicilerden tartışma yaratacak karar! Köprü geçişlerinde çift yönlü ücret alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2022 yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift yönlü ücretlendirme olacağını açıklamış ve tek yön ücretini ise 8,25 olarak duyurmuştu.

YAKA DEĞİŞİKLİĞİNDE ÇİFT YÖNLÜ ÜCRET ALINACAK

Konuyla ilgili Habertürk ekranlarında açıklamalarda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksilerin yolcu ulaşımını sağlamak için yaka değişikliği yapması durumunda ikiye bölünmüş ücretin tamamının alınacağını açıkladı.

"BAKANLIK YAKIN ZAMANDA AÇIKLAMA YAPACAK"

Geçmişte köprü geçiş ücretlerinin tek yönden alındığını ifade den Aksu, devam eden açıklamalarında "Şimdi ikiye bölünerek hem Avrupa'dan Anadolu'ya hem de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bu ücret tahsil edilecek. Bizim çalışma sistemimiz şu, biz her iki yakada sabit çalışan araçlarımız var. Bu araçlarımız yolcu ulaşımını sağlamak için yaka değişikliği yapıyor. Tabii ki geri dönerken de o ücreti mecburen ödüyorlar. Yani ikiye bölünmüş ücretin tamamını almak zorundalar. Bu konuda Bakanlığımız, Bölge Müdürlüğümüz yakın zamanda bir açıklama yapacak." ifadelerine yer verdi.