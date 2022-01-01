İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) aldığı karar doğrultusunda elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 oranında yapılan zam bugün itibariyle uygulanmaya başlandı.
Taksilerde açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltildi.
Taksi şoförleri taksimetrelerini güncellemek için Bağcılar'daki belirlenen noktaya geldi. Taksimetre güncellemesi için sabah saatlerinde gelenler kuyruk oluşturdu. Taksimetre ayarı için kuyruğu giren şoförlerden araç başına 132 lira yerine 950 lira alındığı belirtiliyor.
Bu iddialar üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı harekete geçti. Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapan bakanlık Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "İstanbul'daki ticari taksilerin tarife güncelleme işlemlerinde fahiş fiyat uygulandığı ve rekabeti engelleyici unsurlar olduğu iddialarının incelenmesi için Ticaret Bakanlığına başvurulmuştur."
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Taksimetre güncellemesinde istenen fahiş ücret için bakanlık harekete geçti - Son Dakika Ekonomi