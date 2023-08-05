Tarım İşçileri Günlük 12 Saat Çalışıp 460 TL Yevmiye Kazanıyorlar

Afyonkarahisar önemli tarım ürünlerinden olan haşhaş hasadı devam ediyor. Şanlıurfa'dan Afyonkarahisar'a gelen tarım işçileri günlük 460 TL'ye 12 saat çalışıyor.

HAYAT PAHALILIĞINA İSYAN ETTİLER

Tarım işçisi Yakup Urfalı konuyla ilgili açıklamalarında, "Haşhaş kırımındayız. Haşhaş kırımında sabah 08.00'de geliyoruz. Akşam 20.00-20.30 gibi bırakıyoruz. Her şey pahalı. Bir mutfak tüpü 430 TL. Mazot 35 TL'nin üzerinde. Bir şeyler alınmıyor. Bizim fasulye hasadına gittiğimizde yevmiyemiz 460 lira. Akşam 08.00-08.30 civarında bitiriyoruz" dedi.

ÜRETİCİ PARA KAZANAMAMAKTAN DERTLİ

Haşhaş üreticisi Mustafa Argadal ise konuyla ilgili açıklamalarında, "Haşhaşlar yağmurdan yağıştan dolayı bu sene olmadı. Haşhaşlarda yatma oldu. 65 TL diyorlar geçen seneki fiyatlar bunlar. Bir işçinin yevmiyesi 450-500 TL arasında oluyor. Eskiden biz de kabuğu masraf, haşhaşı ise kar kalırdı. Ama şimdi kabuk parası anca kalıyor. Kabukta 8-9 TL'den gidiyor şu anda. Gezilerimiz çok yüksek. Tarla kendimizin çalışmak zorundayız, el işçisi olduğu için aldığımız masrafı anca alıyoruz. Eğer rayiş yardım ederse haşhaş 80-100 lira civarında olursa para kazandırır. Eğer bu şekilde olursa zarar eder. Verim yok. Eskiden dekardan 200-250 kilo haşhaş alırdık. Şimdi 30 kilo alan var, 60 kilo alan var, 40 kilo alan var. Verim yok yani. Aşırı yağışlar oldu, yatmaları oldu, haşhaşlar da onun için para kazandırmıyor" dedi.