Tarım Kredi Marketleri İçme Suyu Fiyatında Zincir Marketleri Solladı - Son Dakika

Tarım Kredi Marketleri İçme Suyu Fiyatında Zincir Marketleri Solladı

Tarım Kredi Marketleri İçme Suyu Fiyatında Zincir Marketleri Solladı
Son Güncelleme: 06.10.2023 15:43

Tarım Kredi marketleri içme suyu fiyatında zincir marketleri solladı. Bir zincir markette 4,95 TL olan yarım litrelik içme suyunun İstanbul'daki Tarım Kredi marketlerinde 5,90 TL'ye satıldığı görüldü. Vatandaşlar fiyat farkından şikayet ederek durumun denetlenmesini istedi.

Tarım Kredi marketlerindeki fiyatların zincir marketlere göre daha pahalı olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde zincir marketlerde 70 liradan satılan çayın, Tarım Kredi'de 79,90'dan, 119 liradan satılan toz makine deterjanının 129,90 liradan, 35 liradan satılan zeytinin 59,50 liradan, 26 liradan satılan kahvenin 33,90 liradan satılması gündem olmuştu. Şimdi de su fiyatlarındaki farklılık göze çarptı. Bir zincir markette 4,95 TL olan yarım litrelik içme suyunun İstanbul'daki Tarım Kredi marketlerinde 5,90 TL'ye satıldığı görüldü. 1 TL'lik fiyat farkı vatandaşların tepkisini çekti.

FİYATLAR YEREL VE ZİNCİR MARKETLERİ SOLLADI

İlk şubesini Mart 2017'de açan Kooperatif marketler tüketicilere yaygın bir ağ ile hizmet sunabilmek ve uygun alışveriş sunma amacıyla yurt genelinde şube sayısını artırmayı hedefliyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bulunan ürünlerin daha ucuz olması vatandaşlar tarafından bilinirken, son zamanlarda tersi yönünde bir hal aldı. Özellikle söz konusu şubelerde bazı temel gıda ürünlerindeki fiyatlar, hem yerel hem de zincir marketlerde bulunan bazı ürünlerin fiyatlarını solladı.

Ucuz olduğu sanılan Tarım Kredi marketleri pahalı fiyatlarıyla gündem olmaya devam ediyor

YARIM LİTRELİK SUDA 1 LİRA FARK VAR

İstanbul'da ucuz alışveriş için kurulan Tarım Kredi kooperatifleri marketlerinde içme suyu daha pahalı. İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir zincir markette 4,95 TL olan yarım litrelik içme suyunun aynı markayla Tarım Kredi Kooperatif markette 5,90 TL'ye satıldığı görüldü. Aynı markanın ürünü olan su fiyatındaki 1 TL'ye yakın fiyat farkına vatandaşlar tepki göstererek incelenmesi gerektiğini söyledi. Aynı cadde üzerinde bulunan farklı bir markaya ait en ucuz 0,5 litrelik su ise bir başka zincir markette 2,25 TL'den satılıyor.

Ucuz olduğu sanılan Tarım Kredi marketleri pahalı fiyatlarıyla gündem olmaya devam ediyor

"BU DURUM DENETLENMELİ"

Metin Gülşen isimli vatandaş, "Bazı marketlerde su 6 lirayken, bazı marketlerde 3 liradan satılıyor. Ben bazı marketlerde 1,5 litrelik suyu 7 liraya alırken, bazı marketlerde 0,5 litre olan su 6 liraya satılıyor. Aynı marka olmasına rağmen marketlere göre fiyat farkları çok fazla. Bu durumun denetlenmesi gerekiyor" dedi.

Muzaffer Ulutekin ise, bazı marketlerde küçük suyun 3 liradan satıldığını, bazı marketlerde ise 5 liraya satıldığını söyledi.

Bir başka vatandaş Ozan Karakaya, "Az önce Tarım Kredi marketinden 5,90 liraya aldığım suyu, aynı marka olmasına rağmen başka bir markette 4 veya 3 liradan satıldığını gördüm" diye konuştu.

Ucuz olduğu sanılan Tarım Kredi marketleri pahalı fiyatlarıyla gündem olmaya devam ediyor
Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Kredi Marketleri İçme Suyu Fiyatında Zincir Marketleri Solladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarım Kredi Marketleri İçme Suyu Fiyatında Zincir Marketleri Solladı - Son Dakika
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