Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Macaristanlı mevkidaşı Istvan Nagy ile görüştü Açıklaması - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Macaristanlı mevkidaşı Istvan Nagy ile görüştü Açıklaması

24.08.2022 17:35
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Macaristanlı mevkidaşı Istvan Nagy ile görüştü Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "Macaristan'ı, Türkiye'nin gerçek dostu ve müttefiki olarak görüyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, " Macaristan'ı, Türkiye'nin gerçek dostu ve müttefiki olarak görüyoruz. Ticaret hacmimiz içinde tarımın payı oldukça düşük seviyede, ticaretimiz de tarımsal ürünlerin payını artırmak istiyoruz." dedi.

Kirişci, Macaristan Tarım Bakanı Istvan Nagy ile İstanbul'da bir araya geldi.

Ziyaretteki konuşmasına görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Kirişci, Türkiye'nin coğrafi yapısı, özellikle bitki örtüsü ve iklimi bakımından arıcılığa son derece uygun bir durumda olduğunu aktardı.

Kirişci, dünyada bilinen nektarlı bitkilerin dörtte üçünün Türkiye'de bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm Avrupa kıtasında 12 bin bitki türü varken, ülkemizde yaklaşık 3 bini endemik olmak üzere 10 bin bitki türü bulunmaktadır. FAO verilerine göre, ülkemiz koloni varlığı ve bal üretimi açısından dünyada Çin'den sonra 2'nci sırada yer almaktadır. Benzer şekilde Macaristan da hem koloni varlığı hem de bal üretimi olarak Avrupa'nın sayılı ülkeleri arasında yer alıyor.

Macaristan'da gerek biyoçeşitliliğin korunması gerekse yaban hayata verilen önem, arıcılığın gelişmesi için büyük avantaj sağlıyor. Arılar olmadan dünyada yaşam olamaz ve güçlü bir tarım için de arıcılık sektörüne büyük ihtiyaç duyuyoruz."

Macaristan'ın arıcılık sektöründeki gelişimine ve yapılan çalışmalara işaret eden Kirişci, bu konuda dünya arıcılık sektörüne önemli katkı sunan bir ülke olduğunu dile getirdi.

"Macaristan'ın Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği desteği takdirle karşılıyoruz"

Kirişci, "Macaristan'ı, Türkiye'nin gerçek dostu ve müttefiki olarak görüyoruz. Stratejik ortaklığımızı halkımızın yararına olabilecek her alanda daha da geliştirmeye kararlıyız. Ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkiler, tarihten gelen bağlar ve kültürel yakınlık, NATO, AB ve Türk Devletleri Teşkilatı dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası platformlarda iş birliğimiz çerçevesinde olumlu ilerlemektedir. Ayrıca, Macaristan'ın Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği desteği de takdirle karşılıyoruz. Bu desteğin Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ikili ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulunan Kirişci, Türkiye'de 31 Macar öğrenci bulunduğunu, bunlardan 1 tanesinin Ziraat Fakültesi öğrencisi olduğunu bildirdi.

Kirişci, konuşmasında Türkiye ile Macaristan arasındaki ticari ilişkilere değinerek, şu bilgileri verdi:

"Ticari ilişkilerimize büyük önem atfediyoruz. Ekonomik ve ticari ilişkiler iş birliğimizin önemli bir parçasıdır. Ülkelerimiz arasındaki genel ve tarımsal ticaret hacmi yıllar içerisinde stabil seyretmekle birlikte, gerçek potansiyeli yansıtmıyor. Ticaret hacmimiz içinde tarımın payı oldukça düşük seviyede.

Tarımsal hacmimizin payı genel içerisinde sadece yüzde 4,7. Karşılıklı çabalarımız ile tarımsal ticaretimizin daha da iyi noktalara gelebileceği inancındayım. Ticaretimiz de tarımsal ürünlerin payını artırmak istiyoruz. Bu bağlamda, yaş ve konserve meyveler ile sebzeler, sert kabuklu meyveler ve kuru meyveler gibi kaliteli ürünlerimizin Macar pazarlarında daha fazla yer alması arzusundayım.

Tarımsal ilişkilerimizin ve dolaylı da olsa ticaretimizin artırılmasında Tarım Yürütme Komitesi (TYK) Toplantıları büyük önem taşıyor. Bakanlıklarımız arasında teknik düzeyli heyetlerin iş birliği, en son TYK toplantısından sonra hazırlanan proje önerileri ve teknik heyet ziyaretleri ile birlikte ivme kazanmıştır.

Bu ivmenin devamını sağlamak ve tarım alanında iş birliğimizi birçok alanda daha iyiye taşımak amacıyla bir sonraki TYK Toplantısı'nın bu yılın ekim ayı içinde ülkemizde yapılmasını arzu etmekteyiz. Bu konudaki önerimizi Dışişleri Bakanlığımız kanalıyla tarafınıza ilettik. Cevabınızı bekliyoruz. Gündem taslağını da yakın zamanda tarafınıza ileteceğiz."

Bakan Kirişci, iki ülke arasında ormancılık, tohumculuk, hayvancılık, yaban hayatı, balıkçılık ve tarım alanında inovasyon konularında iş birliğinin daha da ileriye götürebileceğini söyledi.

Özellikle, ilk etapta su ürünleri yetiştiriciliği, ticareti ve pazarlanması ve Mersin balığının yetiştiricilik teknikleri konusunda iş birliği yapılmasının gündeme getirebileceğini belirten Kirişci, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için üstlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Macaristan Tarım Bakanı Istvan Nagy de Türkiye'ye yaptıkları ziyaret ve görüşmeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Togo Cumhuriyeti, Macaristan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Macaristanlı mevkidaşı Istvan Nagy ile görüştü Açıklaması - Son Dakika

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